İmamoğlu ’yüzde 54 zam yapacağım’ demişti! İBB’den maaş zammı oyunu: Tüm işçileri kapsamıyormuş

Veto kararına rağmen İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaşımda bulunduğunu ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, 'İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54,44 oranında artışa gidiyoruz.' şeklinde paylaşımda bulundu. Bu açıklamadan sonra İBB çalışanları ve aileleri, 'Artık maaşlara yüzde 54,44 zam yapılacak' gibi bir beklentiye girdiler. Fakat belirsizlik hala devam ediyor. Şirketlerde yüzde 54,44'lük bir zam kararı alındı mı? Alınmadıysa ne zaman alınması planlanıyor? Ayrıca İETT ve İBB çalışanlarıyla ilgili bir çalışma yapıldığı ifade edildi. Bu meclis gündeminde böyle bir teklif görmedik. Önümüzdeki meclis toplantısı için böyle bir hazırlıkları var mı? Bu zammın İBB çalışanlarından kimlere uygulanacağının açıklığa kavuşturulmasını arz ve talep ederim."