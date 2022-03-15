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Giriş Tarihi: 16.3.2022 06:14

İstanbul’da 30 adreste uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 30 adreste uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da narkotik timleri tarafından Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt’ta 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kent genelinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 3Başakşehir merkezli Avcılar ve Esenyurt'ta 30 adreste uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Narkotik polisi, daha önceden belirlenen onlarca adrese özel harekât timleri eşliğinde baskın yaptı. Şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında ve adreslerde yapılan aramalarda özel harekât timleri sokak başlarında önlem aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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İstanbul’da 30 adreste uyuşturucu operasyonu
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