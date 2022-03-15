İşte Beşiktaş’taki ağaç katliamının görüntüsü

Giriş Tarihi: 15.3.2022

İBB yönetimi tarafından, gerekli bakım ve tedavileri yapılmak yerine kesilen 112 tarihi çınar ağacının görüntüleri ortaya çıktı. Ağaçlar kesildikten sonra parçaları elden ele verilerek araçlara yükleniyor