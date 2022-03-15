İşte Beşiktaş’taki ağaç katliamının görüntüsü

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'da beklenen kar yağışına dikkatlerin çekilmesini fırsat bildi. Belediye, Beşiktaş
Çırağan Caddesi üzerinde bulunan koruma altındaki Londra Çınarları'ndan 112'sini kesti. Taraflı tarafsız tüm İstanbullular'ın tepkisini çeken olayın ardından İBB yönetimi, ağaçların hastalıklı olduğunu savundu.
167 yıllık her biri tarihi bir hazine olan çınar ağaçlarının kesilmesine yönelik görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde asırlık çınarların elektrikli testereyle kesildikten sonra imece usulü elden ele verilerek kütük halinde kamyonlara yüklendiği görüldü. İBB yönetiminin İstanbullu'nun gözünün içine baka baka yaptığı ağaç katliamı ise büyük infial uyandırdı.
Mimar Mehmet Osmanoğlu:
Tescilli nadide
112 çınar ağacını
reklam panoları
için kesip yok eden
kurum ve kişilerden
hesap sorulmalıdır. Hadi
'Geziciler
' ses çıkarmaz anladık
ama çevreci ve doğa dostu
STK'lar nerede?
Nejat Özonay:
200 yıldır ayakta
kalan çınarlar, 2.5 yılda kanser oldu,
insanların halini siz düşünün.
Gazeteci Ahmet Külsoy:
Güneşte şemsiye
görevi yapan ağaçlar bir bir yok edildi.
Kimseden gık yok. İmamoğlu yaparsa iyi
yapar.
Zeki Yerlikaya:
Ağaç katilleri. Yazık koca
koca çınarlar gitti. Sadece reklam panosu
asmak için kesildiyse yazıklar olsun.
Emine Çelik:
Ağaçlar CHP
döneminde
bakımsızlığa terk edildi. Gündüz gözüyle de
kestiler. Kimseden çıt çıkmıyor.