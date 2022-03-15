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Giriş Tarihi: 15.3.2022

İşte Beşiktaş’taki ağaç katliamının görüntüsü

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İşte Beşiktaş’taki ağaç katliamının görüntüsü

İBB yönetimi tarafından, gerekli bakım ve tedavileri yapılmak yerine kesilen 112 tarihi çınar ağacının görüntüleri ortaya çıktı. Ağaçlar kesildikten sonra parçaları elden ele verilerek araçlara yükleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'da beklenen kar yağışına dikkatlerin çekilmesini fırsat bildi. Belediye, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan koruma altındaki Londra Çınarları'ndan 112'sini kesti. Taraflı tarafsız tüm İstanbullular'ın tepkisini çeken olayın ardından İBB yönetimi, ağaçların hastalıklı olduğunu savundu.



167 yıllık her biri tarihi bir hazine olan çınar ağaçlarının kesilmesine yönelik görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde asırlık çınarların elektrikli testereyle kesildikten sonra imece usulü elden ele verilerek kütük halinde kamyonlara yüklendiği görüldü. İBB yönetiminin İstanbullu'nun gözünün içine baka baka yaptığı ağaç katliamı ise büyük infial uyandırdı.



Mimar Mehmet Osmanoğlu: Tescilli nadide 112 çınar ağacını reklam panoları için kesip yok eden kurum ve kişilerden hesap sorulmalıdır. Hadi 'Geziciler' ses çıkarmaz anladık ama çevreci ve doğa dostu STK'lar nerede?
Nejat Özonay: 200 yıldır ayakta kalan çınarlar, 2.5 yılda kanser oldu, insanların halini siz düşünün.
Gazeteci Ahmet Külsoy: Güneşte şemsiye görevi yapan ağaçlar bir bir yok edildi. Kimseden gık yok. İmamoğlu yaparsa iyi yapar.
Zeki Yerlikaya: Ağaç katilleri. Yazık koca koca çınarlar gitti. Sadece reklam panosu asmak için kesildiyse yazıklar olsun.
Emine Çelik: Ağaçlar CHP döneminde bakımsızlığa terk edildi. Gündüz gözüyle de kestiler. Kimseden çıt çıkmıyor.

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İşte Beşiktaş’taki ağaç katliamının görüntüsü
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