Kırmızı bültenle aranan İsrailli mafya yakalandı

İsrail Emniyetinin kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Omre O. (31) kız arkadaşıyla birlikte Şişli'deki bir adreste yaşadığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şahsın kız arkadaşı ile birlikte Şişli Cumhuriyet Mahallesinde ikamet ettiği yönünde bilgiler alındı. Şüpheli şahsın 2017 – 2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde işlemiş olduğu, Cinayet, Cinayete teşebbüs, Kara para aklama, şantaj, dolandırıcılık gibi bir çok suçtan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği adrese baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan İsrailli yakalandı | Video