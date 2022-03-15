Milletvekili Öznur Çalık’tan Malatya Tabipler Odası’na ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Tabip Odasını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan, hekimler olarak zorlu günlerden geçtiklerini ifade ederek, "Pandemi döneminde hekimlerimiz büyük bir gayret gösterdi. Pandemi sürecinde şehit verdiğimiz hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız, ülkemiz için medarıiftiharı oldu. Tabii birçok sorunlarımız var. En başta gelen problemimiz kesinlikle sağlıkta şiddet olayı. Biz bütün gücümüzle hizmet ederken, ailemizden, sosyal hayatımızdan ve birçok şeyden fedakârlık ederek çalışırken, bir taraftan da şiddete uğramak bizleri çok üzüyor. Özlük haklarımız konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü kamuoyunda alacağımız ücretlerin tartışılması hekimlere negatif bakılmasında çok ciddi bir etken oluşturuyor. Bizim ülkemize hizmet borcumuz var. Biz ümidimizi kaybetmiyoruz. Kırılıp küsüp hiçbir şekilde bir kenara çekilmeyeceğiz. Milletimize, vatanımıza, hastalarımıza hizmet edeceğiz" dedi.

BİZLER HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Kemal Şener ise Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin politikalarını Malatya Tabipler Odası olarak benimsemediğini söyledi. Şener, "Bizler her zaman ülkemizin ve devletimizin yanındayız. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Yine bazı sivil toplum örgütlerinin son 10 gündür yapmış oldukları kara propagandaya asla katılmıyoruz. Milletvekilimizin, bu sağlık sorunlarını sağlık çalışanları adına hem mecliste hem de hükümetin üst yönetiminde bizi en güzel şekilde temsil ederek, çözüm noktasında da yardımcı olacağına güvenimiz tamdır" diye konuştu.

SAĞLIKTA BİZLER DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPTIK

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, pandemi sürecinin tüm dünya için zor bir süreç olduğunu kaydederek, "Tüm dünya bir imtihandan geçti ve geçiyor. Bu dönemde Türkiye, dünyaya süreci altın harflerle yazdırmaya vesile oldu. Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri ve hastanelerimizin fiziki şartları ve 1 milyon 200 bin kahraman sağlık çalışanımızla başta doktorlarımız olmak üzere her biri ailesini ve evini bırakıp, günlerce aylarca çocuklarını, yuvasını görmeden vatandaşlarımızı tedavi etmek üzere hastanelerde kaldılar" ifadelerini kullandı. Milletvekili Çalık, 20 yılda AK Parti hükümetleri olarak çok önemli hizmetleri milletle buluşturduklarını belirterek, ülkede birçok devrim yaptıklarını söyledi. Çalık, "Bu devrimlerin en önemlisi sosyal güvenlik alanındaydı. 84 milyon vatandaşımızın sağlık hizmeti alması önemliydi. Ama bu devrimi yaparken, en önemli hizmetimiz sağlık alanındaki devrimdi. 20 yıl öncenin sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleriyle bugün ki sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini karşılaştırdığımızda arada dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. Burada bizim en büyük destekçilerimizin doktorlarımız olduğunun da altını çizmek gerekiyor" diye konuştu.

20 yılda sağlık alanında yapılan çalışmalarla, vatandaşların sağlığa kolay bir şekilde ulaştığını dile getiren Çalık, şunları kaydetti: "Hizmet sunucuları olarak sağlık çalışanlarına vatandaşlarımıza hizmeti kendimize şiar edindik. Doktorlarımız başı da ağrısa, dişi de ağrısa, çocuğu da hasta olsa, annesi de rahatsız olsa kendisine gelen hastayı tedavi etmekle, Hipokrat yeminini yerine getirmekle mükellefe ve onu görüyoruz. Bu fiziki yapıları oluşturmak bizlerin görevi ama oranın içini doldurmak ve gelene hizmeti sunmak ise doktorlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın görevidir. Sağlıkta devrimin en önemli mihenk taşı siz sağlık çalışanlarısınız."

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÖNEMLİ MÜJDELER VERİLDİ

Milletvekili Çalık, doktorların yaşadıkları sorunları ilk elden bildiklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları sorunları hem Cumhurbaşkanımıza hem de bakanlarımıza iletme fırsatı bulduk. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla dinlediğimiz sorunları Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza ileteceğiz. Tabii bunun yanında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarımıza önemli müjdeler verdi. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezî yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacak. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme,