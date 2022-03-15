Mardin’de görevli komandolar Suriye’ye uğurlandı

Afrin bölgesine göreve giden komandolar için tören düzenlendi. Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'de görev yapacak Mardin İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği'nde görevli bir grup asker için tören düzenlendi.

Törene, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve göreve gidecek askerlerin aileleri katıldı.

Komandolar, düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye'nin Afrin bölgesine uğurlandı.