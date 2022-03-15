Son dakika: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında yeni karar! İstinaf Mahkemesi dosyayı ‘usulden’ bozdu

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adnan Oktar ile birlikte 16 elebaşına "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Oktar ile birlikte toplam 14 sanık "örgüt yöneticiliğinden" ceza aldı. Diğer sanıkların da çoğuna "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan cezalar verildi.



DAİRE, YEREL MAHKEMENİN EKSİKLERİNİ KAYDETTİ



84'iütutuklu 236 sanığın yargılanıp çeşitli oranlarda cezaya çarptırdığı dosyayla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Daire, açılmamış davalar hakkında hüküm kurulduğunu ve bunun da kesin hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini belirtti. Kaçakçılık ve birleşik görülen resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda görevli ve yetkili olan uzman ağır ceza mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken mahkemenin görevsiz olarak karar verdiğini kaydeden daire, nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan davada soruşturması devam eden bir kısım etkin pişman gösteren sanıkların bu dava ile birleştirilerek görülmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden karar oluşturulduğunu belirtti.



"DOSYALAR BİRLİKTE GÖRÜLMELİYDİ"



Bir kısım suçların mağdurlarının duruşmaya davet edilerek şikayetlerinin sorulması gerekirken yokluklarında davaya devam edilerek hüküm kurulduğunun da altını çizen 1.Ceza Dairesi, aynı suçun müşterek faili olduğu iddiasıyla dava açılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü anlaşılan dosyanın birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun da gözetilmediğini ifade etti.



KARAR BOZULDU, ELEBAŞILAR TUTUKLU KALDI



Bir kısım sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulamaksızın karar verildiği de anlatılan kararda; diğer suçların (örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Fetö örgütüne yardım, siyasi ve askeri casusluk gibi) bağlantı sebebiyle ve ayrıca eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle dosyada verilen kararın usulen bozulduğu kaydedildi. Bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanık hakkında tutuklulukta geçirdikleri süre, haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri nazara alındığında tahliyelerine karar verildiğini belirten daire, sanıklar Adnan Oktar, Alev Babuna, Tarkan Yavaş gibi örgüt elebaşısının olduğu 16 sanık hakkında tutukluluğa devam kararı verdi. Şimdi dosya yeniden yargılamanın yapıldığı ilk derece mahkemesine gönderildi.