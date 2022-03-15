Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.3.2022 18:27 Son Güncelleme: 15.3.2022 18:53

Son dakika: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti

Son dakika: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da hayatını kaybetti. Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda yaralanmıştı.

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşı bir gazetecinin daha hayattan kopmasına neden oldu. FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.

Amerikan Fox TV kameramanı Pierre Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda hayatını kaybetti.

Son dakika: Amerikalı gazeteci Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti | Video

Fox News CEO'su Suzanne Scott "Sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kameraman Benjamin Hall ile birlikte araçlarına ateş açılması nedeniyle yaralanmıştı.

DAHA ÖNCE DE NEW YORK TIMES MUHABİRİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşı da yaralandı.

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Son dakika: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
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