SON DAKİKA: Bahçeli’den TTB yönetimine çok sert tepki: Gitmesi gereken birileri varsa sizsiniz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Bahçeli, burada önemli açıklamalar yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mart Tıp Bayramı, eşsiz ve emsalsiz bir özverinin tüm sağlık çalışanlarımızda bayraklaştığının göstergesidir.

Canı veren Allah'tır, elbette alan ya da alacak olan Allah'tır. Kovid-19 ile mücadelede tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayret ile mücadele etmişlerdir. Hepsine şükran duyuyoruz. Gece demediler, gündüz demediler, adeta bir fedakarlık anıtı haline geldiler.

İnsan ve toplum sağlığının müdafaası amacı ile yapılan her çalışma, gösterilen her çaba milletimizin baş tacıdır. Doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin farkındayız. Cumhurbaişkanımızın 5 müjdesinin yok yerinde olduğu kanaatindeyiz. Emekli olanlara yansıyacak olması, aile hekimlerinin maaşlarının artması ve saldırıların CMK kapsamında katalog suçlara eklenecek olması çok müspet bir gelişmedir. Cumhur İttifakı sağlık çalışanlarımızın her zaman destekçisidir.

TTB'YE SERT TEPKİ: GİDİŞİNİZ OLSUN DA DÖNÜŞÜNÜZ OLMASIN

TTB'nin karapropagandanın nifak yuvası olarak her yalana, iftiraya sarıldığı aleni şekilde ortadadır. Bunlar hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış, kalpleri vatan ve millet sevgisi ile çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği ve gitmeye çalıştığı yoktur. TTB'ye bakarsak Türkiye sağlık sistmeinde çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimine çöreklenmişlerdir. Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın. Bunların dışında yine gidenler olursa keyifleri bilir.

Her gecenin bir sabahı vardır. O sabahın ışıkları görünmüştür.

ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Kınalı kuzuların şeref madalyasıdır Çanakkale. Vurulup da düşmeyenlerin, şahit olup da geri çekilmeyenlerin onur meşalesidir Çanakkale. Küresel ve bölgesel senaryolar Çanakkale'de çöpe atılmıştır. Sömürge hesapları, esaret projeleri suya düşmüştür. Milletler ve medeniyetler sahnesi burada kurulmuş, daha da sertleşmiştir. Çanakkale geçilememiştir, Türk vatanı ele geçirilememiştir. En ileri savaş makineleri ile karşımıza çıktılar, yenilmedik. Hedef alınan sadece milletimiz değil, koskoca tarihimizdi. Düşmanı denizde batırdık, karada bitirdik. Bize düşen Çanakkale'den ders çıkarmak, ihtiyaç olursa da kanlarımız ile yeni bir destan yazarak bu vatana sahip çıkmaktır.

Tarihimize kirli demek nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun kastettiği Türk milletinin tarihi ise önce Çanakkale'ya bakmasını, zillet emellerini tekrar gözden geçirerek aklını başına devşirmesini tavsiye ederim. Türkiye'nin yüzünü kızartacak bir tarihi yoktur. Bunu iddia edenler Çanakkale'de tepelediğimiz düşmanın bugünkü devamıdır.

Çanakkale bir şuurdur, bir ufuktur, bir gururdur, aziz şehitlerimizin zafer emanetidir. Bu emanet başımız üstündedir, namusumuzdur asla kirletilemeyecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKAR DA DUYALIM

Hedef alınan koskoca tarihimizdi. Düşmanı denizde batırdık, karada bitirdik. Bize düşen Çanakkale'den ders almak, sonuç çıkarmak, ihtiyaç olursa da bu vatanda son nefesimize kadar sahip çıkmaktır. Çanakkale bir şuurdur, şehitlerimizin aziz emaneti başımızın üstündedir. CHP Genel Başkanı iki günlük Diyarbakır ziyaretinde tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür. Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla müsemma karanlık tarihini bilemeyiz. Şayet kastettiği Türkiye'nin tarihiyse, önce Çanakkale'ye bakmasını sonra da zillet emellerini tekrar gözden geçirerek aklını başına devşirmesini bilhassa tavsiye ederim. Türk milleti geniş bir coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Türk tarihine kirli demek, PKK terör örgütünün vesayeti altında bulunan Türk ve Türkiye düşmanlarının eline düşen zavallının hüsran verici hezeyanlarıdır. Kılıçdaroğlu kendi tarihi ile yüzleşebilir, beklenen de budur ancak Türk tarihi ile yüzleşme niyeti varsa uyarıyorum ki bu tarih Kılıçdaroğlu'nun tarihi değildir. Yozgat'ta başka Diyarbakır'da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz.

Kılıçdaroğlu, Amerikalıların Kızılederililerden özür dilediğini açıklamış. Kızılderililer soykırıma uğramıştır. Kılıçdaroğlu mertse, ağzında ıslanmış baklayı çıkartsın da görelim. Kimlerin hesabına çalıştığını söylesin de gerçek yüzünü tanıyalım. Söyler misin bize Türk Milleti kimden özür dileyecek, neden özür dileyecek. Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemelidir. Tarihini unutan milletlerin ayakta kalmaları, geleceğe ulaşmaları mümkün değildir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

18 Mart'ta açılışı yapılacak Çanakkale Köprüsü'nde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü pırlanta bir eser olarak herkeste hayranlık uyandıracaktır.

107 yıl önce vatanı ve bayrağı için şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha minnetle, şükranla yad ediyorum.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Savaşın 20'nci günündeyiz. Bombalanan şehirler, yerinden yurdundan kopan insanlar vicdanımızı sızlatmaktadır. Ateşkes rejiminin acilen tesisi amacıyla takibi zaruri genelgeçer tek yol diplomasi ve diyalogdur. Barışın dışında ikinci bir seçenek yoktur. Uluslararası toplum sorumlu ve hassas hareket etmelidir. Karadeniz'in kuzeyinde yeni bir Suriye'nin hiç kimseye faydası olmayacaktır. Birisini diğerine tercih etmeye, üstün görmeye niyetimiz yoktur. Tarafımız barıştır. Tavrımız karşılıklı diyalogların yerleşmesidir. Türkiye'yi yaptırımlara zorlayan çevreler samimi ve dürüst değildir. Ülkemiz Rusya savaş gemilerine denizden geçişi kapatmış tek ülkedir. Bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Bazı siyasi partilerin Rusya'ya ağır yaptırım uygulanmasını istemeleri, S400'leri gündeme taşımaları başkalarının ajandalarına müzahir hareket ettiklerinin tespitidir. Dış politikada duygusallık, sabit fikirlilik, manevrasızlık çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Devlet yönetmek başkadır, her rüzgara yelken açmak başkadır. Türkiye'nin politikası dengelidir, makuldür. Kimse ezbere konuşmasın.

Kimse yabancı başkentlerin merceğinden gelişmelere bakmasın. Bu ülke Amerikalılardan daha çok Amerikalı geçinenlerden, NATO'culardan daha NATO'cu geçinenlerden çekmiştir.

BATI'YA İKİ YÜZLÜ TUTUM TEPKİSİ: 'SİZİ ALLAH'A ŞİKAYET EDECEĞİM' DİYEN SURİYELİ KIZI KİMSE DUYMADI

Dünyanın her yerinde savaşa karşı düzenlenen protestolar yapılmış, yaptırım kararları birbirini kovalamıştır. Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürülürken bunlar neredeydi? NATO Genel Sekreteri nerede geziyordu? 'Ölmek istemiyorum' Diyen Ukraynalı kız çocuğunu duydu da 2014 yılındaki Suriyeli çocuğun 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim' sözünü kimse duymadı.

Bunlar oluyorken insanlık vicdanı neyle meşguldü? Bu çelişkinin izahını kim yapabilecek? Aylan bebekten tutun da koltuk değneği ile dolaşmaya zorlanan çocuklara kadar bu dramı görmeyen gözler, hissetmeyen yürekler bize ne anlatacak? Kime, ne söyleyecek?

Ahlaki hesaplaşma yapılmadan huzurlu ve güvenli bir dünyanın ihyası bir hayaldir. Devamlı öteki yaratarak, küresel hakimiyet ve nüfuz mücadelesi yürütmek haksızlıktır, zulümdür, ölümdür. Biz susmayacağız, zalime zalim demeyi sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE KUTUPYILDIZI GİBİ PARLAMAKTA"

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasında barışın canlanabilmesi için olağanüstü çaba göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği, Dışişleri Bakanımızın gayretleri tebrike layıktır. Hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen bir Türkiye herkesin ilgisini çekmektedir. Son 1 hafta içinde Türkiye'yi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarının hüviyetine bakıldığında bunların tesadüfi olmadığını görülecektir. Türkiye kutupyıldızı gibi parlamaktadır.