Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mart ayının ikinci kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Rusya Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı Kabine toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıalcak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.
SON DAKİKA | RUSYA UKRAYNA SAVAŞI KABİNE GÜNDEMİNDE
Diğer yandan Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.
DİPLOMATİK ATAĞIMIZ DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek.
EKONOMİ; Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı birdeğerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Koronavirüs salgını ve mecliste gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili de başlıkların olacağı kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.