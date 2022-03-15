Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mart ayının ikinci kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topladı. Rusya Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırıldığı Kabine toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.
Toplantıda, Türkiye'nin diplomasi atakları, ekonomi, Antalya Diplomasi Forumu ve koronavirüs salgını gibi çok sayıda başlık ele alındı. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında yer aldı.
Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun bedelli deneyimler sonucu varılmış bir karar. Yeni sistmein avantajlarını özellikle kriz döneminde daha etkin bir şekilde görebiliyoruz.
"TÜM TARAFLARLA KONUŞMAYI BAŞARIYORUZ"
Küresel ekonoımik sarsıntıların, sağlık krizlerinin sadece üstesinden gelmekle kalmadık, bu süreci ülkemiz için yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyrouz. Bununla kalmıyor, bölgemizde vicdanları karartan haksızlıklara karşı gösterdiğimiz aktif tutumla safımızı belli ediyoruz.
Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik. Tüm taraflarla konuşmayı başarıyoruz. Üstelik bütün bunları, sosyal kaos denemelerine, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Ülke bu süreçte güçlü bir hükümetle yönetilmeseydi, hangi felaketlere uğrayacağımızın takdirini milletimize bırakıyorum.
MUHALEFETE 'ANAYASA' TEPKİSİ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar, kayda değer bir alternatif ortaya koyamadılar. Her şeyi eskiye döndüreceklerdir. Muhalefetten kendi anayasa tekliflerini beklediğimizi söylemiştik. Aradan geçen bunca zamana rağmen tek bir metin ortaya koyamadıklarını gördük.
Dünyanın hiçbir yerinde anayasalarda, yasalarda yönetim sistemi durağan değildir. Değişen lşartlara göre değişitirilen dinamik süreçlerdir. Bölgemizin içinden geçtiği şu tarihi süreci göz önünde bulundurarak, 2023 sçeimlerinde milletimizle bu muhasebeyi yaparak daha iyiye daha güzele yol yürümeyi sürdüreceğiz.
ÇAVUŞOĞLU RUSYA'YA GİDİYOR
Bu yıl ikinci gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda, taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirdik. En çok ses getiren bçölümü Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı toplantıdır. Her ne kadar somut bir netice ile sonuçlanmamış olsa da diplomasi açısından önemlidir. Dışişleri Bakanımız yarın Rusya'ya gidiyor. Moskova'dan sonra Ukrayna ziyareti de olacak.
Biz de iki gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya Dİplomasi Forumu'nun kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.
Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Kendisini misafir edeceğiz. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında girmek için büyüme stratejisini kararlılıkla uygularken, diplomasi konusunda da merkez ülke konumunu sürdürmektedir.