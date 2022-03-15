Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

ÇAVUŞOĞLU RUSYA'YA GİDİYOR

Bu yıl ikinci gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda, taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirdik. En çok ses getiren bçölümü Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı toplantıdır. Her ne kadar somut bir netice ile sonuçlanmamış olsa da diplomasi açısından önemlidir. Dışişleri Bakanımız yarın Rusya'ya gidiyor. Moskova'dan sonra Ukrayna ziyareti de olacak.

Biz de iki gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya Dİplomasi Forumu'nun kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.

Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Kendisini misafir edeceğiz. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında girmek için büyüme stratejisini kararlılıkla uygularken, diplomasi konusunda da merkez ülke konumunu sürdürmektedir.