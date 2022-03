İşte Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:



Sabahın 4'ünde bombaları duyduğunuzu hayal edin, çocuklarınızın ve sizin bunları duyduğunuzu hayal edin. Onlarca başka şehrin vurulduğunu düşünün. Bunu hayal edebiliyor musunuz?



Kaç kişinin öldüğünü biliyorsunuz zaten. Bir de şunu düşünün. Böyle bir durumu çocuklarınıza nasıl açıklayabilirsiniz? Bu savaş ülkenizi yok etmek için yürütülen bir savaştır. Bu savaş bir halkı köleleştirmek için yürütülen bir savaştır.



97 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Şehirde, gıda, su kalmamış durumda. Her gün şunu düşünün, burada kaç kişini öldüğüne dair haberler alıyorsunuz. Kadınlar, çocuklar hayatlarını kaybediyor.



Şu anda 97 çocuk hayatını kaybetti. Bunu görmemiz lazım. Bir sonraki bomba nereye düşecek bunu hesaplamak zorundayız.

Son dakika: Zelenski Kanada Parlamentosu'na hitap etti | Video



KANADA VURULSA NELER HİSSEDERDİNİZ?



Harkiv'de özgürlük meydanımız var. Babi Yar var. Soykırım kurbanları burada gömülü. Ruslar orayı da bombaladı. Şunu hayal edin. Kanada tesisleri bombalansa ne olurdu, Kanada binaları vurulsa, anıtları vurulsa neler hissederdiniz?



Birçok aile hayatını kaybetti. Her akşam kabus gibi geçiyor. Ruslar bomba yağdırıyor. Her türlü tank, top sivilleri hedef alıyor, altyapıyı hedef alıyor. Binaları vuruyor. Nükleer enerji santralinde yangın çıksa ne olur? Bizim ülkemizde bu oldu.



"KİM GERÇEK DOSTUMUZ GÖRDÜK"



Bazıları gerilimi artırmaktan kaçınmalıyız diyor. Böyle söylemler duruyoruz. Bazen bariz şeyleri göremiyoruz. Kim gerçek dostumuz gördük. Kanada her zaman destek oldu bize. Hep güvenilir bir ortak olduğunuz. Desteğinizi verdiniz bize. Çağrımız gelir gelmez askeri teçhizat verdiniz, insani yardım malzemesi verdiniz, ağır yaptırımlar uyguladınız Rusya'ya.