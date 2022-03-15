Tarihi Ulus Hali esnafına tahliye baskısı! Murat Ilıkan "Cumhur ittifakı yıkacak" algısını boşa çıkardı

İsmail Yurteri: "Biz yıllardır buradayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizlere 'AK Parti ve MHP'nin oylarıyla hali biz boşaltacağız' dediler. 'Posta Caddesi'nde konteynırlarda yer vereceğiz' diyorlar ama tekrar bize yerlerimizi geri vereceklerine dair bir resmi yazı imza yok. Geleceğimize dair hiçbir sözleşme yok. Ne kadar kira vereceğiz yok. 10 yıllık kontratı bitenlere 'Buraları anında boşaltın' dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyorsun, ilgilenen ve dinleyen yok. Esnafı tersliyorlar. Zabıta Daire Başkanı ile bizi buluşturuyorlar. Halin altında tarihi bir eserler olduğunu söylüyorlar. Kültür Bakanlığı'ndan izin almışlar mı? Devletimiz bu işe el atmalı. Balıkçı ve kasap olanı var bunların buzhaneleri dolapları nasıl olacak? Sokak ortasında mı et doğrayıp millet vereceğiz millete? Şu anda halin herhangi bir sıkıntısı yok küçük tadilat olsa iş çözülür. Önceden kendileri söyledi 'Sadece çatıyı tamir edeceğiz' ama şimdi tutturmuşlar: 'Yıkacağız' Esnaflara 'boşaltın' yazısı geliyor. Buradan 9 bine yakın insan ekmek yiyor zaten koronadan yeni çıkmışız bir de savaş çıkmış. 'Cumhur ittifakı 'yıkılsın' diye imza vermişler' dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine hiç getirmemişler. Ama Cumhur ittifakına suçu atıyorlar 'Onların oylarıyla buralar yıkılacak' dediler. 'Allah var aksine biz sizin yanınızdayız' diyorlar. Ulus olmasa Posta Caddesi, Samanpazarı, Kuyumcular yok olur. Destek verecekleri yerde 'yıkacağız' diyorlar Burası Ankara'nın kalbidir. Burası SİT alanı olarak gözüküyor. Buraya nasıl kepçe sokacaklar?"

Mustafa Koç: "Bütün dünyada pazar yerleri ve haller çoğaltırken bizim burada yok edilsin diye uğraşılıyor. Burada rekabet var. Vatandaş buradan daha ucuz bir yer bulamaz. İlçelerdeki küçük marketler de buradan alır. Burayı Atatürk kurmuş. Öyle basit bir yer değil. Ulus Hali 1937 yılından beri Atatürk tarafından kurdurtulmuş tescilli bir binadır. Şuna üzülüyoruz; kültür varlıklarımızı yıka yıka bir yere gidemeyiz. Atatürk insanların alıveriş yapabileceği bir yer olsun diye talimat vermiş. Ama şimdi eski kiracılara gözü dikmişler. Bu sadece Ulus haline yönelik değil Ankara genelinde eski kiracıları çıkartıp yerine kendi adamlarını koyacaklar sanırım. Mansur Yavaş 'gelin görüşelim' demiyor. Yıllardır çalıştığımız yerde diken üstündeyiz şuan. Sayıştay ile gözümüzü korkutmaya çalışyorlar. Yasal kira artışı neyse onu uygulayalım da demiyorlar. Hal kültürü 'Sürümden kazanırız' mantığıyla çalışır. Biz geçmişizimden böyle gördük. 1,5 yıl pandemi yaşamışız şuan insanlar tam yarasını sarıyor, herkes borçlarını ödemeye çalışıyor. Buradan çıktığımızda tekrar yerimize gelebilecek miyiz? Aynı şartlarda olacak mı? Ankara'nın ekonomisi pazarlardan hallerden geçer. Paramızın ülkemizde kalması lazım yabancı marketlerden alınarak bu olmaz."