Tarihi Ulus Hali esnafına tahliye baskısı! Murat Ilıkan "Cumhur ittifakı yıkacak" algısını boşa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay raporları ve Borçlar Kanunu hükümlerine dayanarak 10 yıllık kiracılık süresini doldurdukları gerekçesiyle Tarihi Ulus Hali esnafına "tahliye" yazısı gönderdi.
Esnafa 1 Mayıs'a kadar işyerlerini boşaltması gerektiği ifade edilirken, tarihi halin "çürük" olduğu gerekçesiyle yıkılacağı iddia edildi. Esnaf "tahliye" yazısı ile birlikte işyerlerini kaybetme korkusu içine girdi.
1 Mayıs'ta yıkılması planlanan Hal'in 9 ay sonra teslim edilmesi planlandığı ifade edildi. Yıkım konusunda kaygılı olduklarını söyleyen ve işyerlerini kaybetme korkusu içine giren esnaf ise esnaf endişeli bir bekleyiş içine girdi.
Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi Ulus Hali'nde kiracı esnafa tahliye tebligatı yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından esnaflara tebliğ edilen tahliye yazısında Sayıştay raporlarına göre 10 yılını dolduran işyerlerinin tahliye edilerek yeniden ihale edilmesi gerektiğinin bildirildiğine dikkat çekildi.
85 yıllık tarihi yapının 1 Mayıs'ta yıkılarak 9 ay sonra yeniden yapılmasının planlandığı iddia edildi. Yıkım kararının ardından endişeli bir bekleyiş içine giren esnaf, daha önce Modern Çarşı esnafının da mağdur edildiğini hatırlattılar. İşyeri sahipleri esnafı mağdur etmeden güçlendirme yapılarak bölüm bölüm restorasyon yapılmasını istedi. İsminin verilmesini istemeyen bir işyeri sahibi, "Bu yıkım sadece Ulus halini değil, bütün Ulus'u, Ulus esnafını bitirir. Görülen bütün kalabalığın nedeni haldir, halin potansiyelidir. Yıkım bütün esnaflara zarar verir" dedi.
SABAH'a konuşan esnaf, "Kredimiz var, borcumuz var, pandemiden yeni çıktık nasıl geçimimizi sağlayacağız?" şeklinde tepki gösterdi. Esanfın en azından yıkım sonrasında işyerlerine yeniden dönebilmeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kendilerine belge verilmesi gerektiğini ifade etti.
ILIKAN : "ULUS HALİ ESNAFININ YANINDAYIZ…"
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan; Ulus Hali esnafı ile görüştü.
Murat Ilıkan, esnafa destek verdiklerini belirterek, "Hangi işe elinizi atsanız 'Biz bu işi yapamıyoruz' diyeceğinize 'Yaptırmıyorlar' diyorsunuz. 'Yaptırmıyorlar' yalanlarınızın da iftira kampanyalarınızın da dimdik karşısındayız... MHP ve Cumhur İttifakı olarak Ankara'nın ve Ulus Hali esnafımızın her zaman yanındayız. Meclis gündemine böyle bir konu gelmemiştir ve 'Cumhur ittifakı yıkılsın' diye böyle bir olaya imza atmamıştır" dedi.
ESNAF ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ
SABAH'a konuşan Ulus Hali esnafı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Tuna Gökalp: "Diyorlar ki: 'Ulus Hali'nde bir yıkım yapacağız, yıkılacak tekrar yapılacak esnafa geri vereceğiz' Fakat şöyle de bir durum söz konusu; burayı yıktıkları zaman esnafa herhangi bir geri dönüş veya taahhütte de bulunmuyorlar. Tam tersine tüm esnafa şu yazı geldi: 'Kontratı 10 seneyi aşanlar boşaltsın' Şimdi esnaf burada tadilata göre mi çıkacak yoksa belediyenin gönderdiği 'Boşaltın' yazısına göre mi çıkacak? Ulus hali piyasa şartlarına göre fiyatları çok uydundur ve Ankara'nın kalbi sayılır burası. Bir kültürdür burası, çocukluğumuzdan beri buradayız yıkıldıktan sonra '1 sene sürecek' diyorlar. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Tadilat var. Tadilat gerekçesiyle mi çıkmamız lazım ya da gönderdikleri ihtarnameye göre mi çıkacağız? 'Buralar zaten boşalacaktı ihale yapacağız' derseler biz ne yaparız? Esnaf 1-2 yıllık çekleri var, borcu ve harcı var. Koronadan dolayı bir mağduriyet vardı daha toparlanamadık. 'Biz herkesle kontrat yapacaktık, Meclis'e sunduk fakat Cumhur ittifakı red kullandı' dediler. Mecliste böyle bir şey oldu mu diye sorarken Sayın Murat Ilıkan buraya geldi ve böyle bir konunun meclis gündemine hiç gelmediğini söyledi. Meğer Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine hiç gelmemiş. Sayın Murat Ilıkan, 'Cumhur ittifakı olarak konuyu Meclis'te gündeme getireceklerini söyledi.
İsmail Yurteri: "Biz yıllardır buradayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizlere 'AK Parti ve MHP'nin oylarıyla hali biz boşaltacağız' dediler. 'Posta Caddesi'nde konteynırlarda yer vereceğiz' diyorlar ama tekrar bize yerlerimizi geri vereceklerine dair bir resmi yazı imza yok. Geleceğimize dair hiçbir sözleşme yok. Ne kadar kira vereceğiz yok. 10 yıllık kontratı bitenlere 'Buraları anında boşaltın' dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyorsun, ilgilenen ve dinleyen yok. Esnafı tersliyorlar. Zabıta Daire Başkanı ile bizi buluşturuyorlar. Halin altında tarihi bir eserler olduğunu söylüyorlar. Kültür Bakanlığı'ndan izin almışlar mı? Devletimiz bu işe el atmalı. Balıkçı ve kasap olanı var bunların buzhaneleri dolapları nasıl olacak? Sokak ortasında mı et doğrayıp millet vereceğiz millete? Şu anda halin herhangi bir sıkıntısı yok küçük tadilat olsa iş çözülür. Önceden kendileri söyledi 'Sadece çatıyı tamir edeceğiz' ama şimdi tutturmuşlar: 'Yıkacağız' Esnaflara 'boşaltın' yazısı geliyor. Buradan 9 bine yakın insan ekmek yiyor zaten koronadan yeni çıkmışız bir de savaş çıkmış. 'Cumhur ittifakı 'yıkılsın' diye imza vermişler' dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine hiç getirmemişler. Ama Cumhur ittifakına suçu atıyorlar 'Onların oylarıyla buralar yıkılacak' dediler. 'Allah var aksine biz sizin yanınızdayız' diyorlar. Ulus olmasa Posta Caddesi, Samanpazarı, Kuyumcular yok olur. Destek verecekleri yerde 'yıkacağız' diyorlar Burası Ankara'nın kalbidir. Burası SİT alanı olarak gözüküyor. Buraya nasıl kepçe sokacaklar?"
Mustafa Koç: "Bütün dünyada pazar yerleri ve haller çoğaltırken bizim burada yok edilsin diye uğraşılıyor. Burada rekabet var. Vatandaş buradan daha ucuz bir yer bulamaz. İlçelerdeki küçük marketler de buradan alır. Burayı Atatürk kurmuş. Öyle basit bir yer değil. Ulus Hali 1937 yılından beri Atatürk tarafından kurdurtulmuş tescilli bir binadır. Şuna üzülüyoruz; kültür varlıklarımızı yıka yıka bir yere gidemeyiz. Atatürk insanların alıveriş yapabileceği bir yer olsun diye talimat vermiş. Ama şimdi eski kiracılara gözü dikmişler. Bu sadece Ulus haline yönelik değil Ankara genelinde eski kiracıları çıkartıp yerine kendi adamlarını koyacaklar sanırım. Mansur Yavaş 'gelin görüşelim' demiyor. Yıllardır çalıştığımız yerde diken üstündeyiz şuan. Sayıştay ile gözümüzü korkutmaya çalışyorlar. Yasal kira artışı neyse onu uygulayalım da demiyorlar. Hal kültürü 'Sürümden kazanırız' mantığıyla çalışır. Biz geçmişizimden böyle gördük. 1,5 yıl pandemi yaşamışız şuan insanlar tam yarasını sarıyor, herkes borçlarını ödemeye çalışıyor. Buradan çıktığımızda tekrar yerimize gelebilecek miyiz? Aynı şartlarda olacak mı? Ankara'nın ekonomisi pazarlardan hallerden geçer. Paramızın ülkemizde kalması lazım yabancı marketlerden alınarak bu olmaz."
TARİHİ ULUS HALİ 85 YILLIK
Ulus Hali'nin tarihi Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar dayanıyor. 1929 yılındaki büyük Tahtakale yangını sonrasında açılan Posta Caddesi'nin doğu ucundaki yapı 1937 yılında Avusturyalı ünlü mimar Robert Oerley tarafından tasarlanıp uygulanmış.
Bir zamanlar Ankara'nın kalbi olan Ulus'u belki de Ulus yapan en önemli etmenlerin başında Ulus Hali gelir. Ünü Ankara sınırlarını da aşan halin alış veriş merkezleri ve süpermarketlerin olmadığı dönemlere dayanan tarihi Cumhuriyet ile yaşıt.
Hangi sınıftan olursanız olun, ekonomik gücünüz her ne olursa olsun Ankara'da taze sebze, meyve, balık ve daha bir çok ürünü almak istiyorsanız durağınız hep Ulus Hali olurdu. Hal bir açıdan farklı sosyoekonomik sınıftan insanları bir araya getiren sosyolojikte bir öneme sahipti.
1937 yılında tasarlanan binası işlevsellik yönünden de oldukça verimlidir. Yapının son derece etkileyici lineer düzeni ve 1937 gibi henüz betonarme teknolojisinin çok yeni olduğu bir dönemde tasarlanması dahi zor olan, güçlü, göğe doğru açılan geniş betonarme saçakları gibi unsurları; yaklaşık 80 yıl öncesinin tasarım anlayışını yansıttığı için ciddi bir belge değerine sahiptir.