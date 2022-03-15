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Giriş Tarihi: 15.3.2022 20:35

THY’den sefer iptalleri

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları(THY), 31 Mart’a kadar Belarus, 10 Nisan’a kadar ise Ukrayna, Moldova ve Rusya’nın Soçi ile Rostov şehirlerine uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle bölgede hava ulaşımındaki aksamalar devam ediyor.
Türk Hava Yolları(THY), resmi sosyal meyda heabından yaptığı paylaşımda bölgedeki bazı seferlerdeki iptallerin sürelerini uzattı.
Sefer iptallerine ilişkin yapılan paylaşımda "10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.31 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.

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THY’den sefer iptalleri
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