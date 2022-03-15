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Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:53

TÜBA’dan ERÜ’ye ödül

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
TÜBA’dan ERÜ’ye ödül

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) “KOVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri”  düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli özel ödüle layık görüldü.

Yükseköğretim Kurulu YÖK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın yanı sıra çok sayıda Üniversite Rektörü ve akademisyenler katıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in açılış konuşmasının ardından "TÜBA KOVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödüller" sahiplerine takdim edildi.

Ödüller kapsamında ERÜ tarafından KOVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başındaki ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kovid-19 salgınında tedavi ve korunma alanına yönelik projesiyle özel ödüle layık görüldü.

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TÜBA’dan ERÜ’ye ödül
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