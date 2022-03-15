Türkiye enerji ve güvenlikte anahtar rolde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Türkiye
'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Almanya
Başbakanı Olaf Scholz
'u törenle karşıladı. Erdoğan ve Scholz, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Son derece dinamik ve güçlü olan Türk
-Alman ilişkilerinin boyutları ve yoğunluğu emsalsizdir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Görüşmelerimizdeki Ukrayna
ve Rusya
bağlamındaki gelişmeler tabii ki dikkat çekici. NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.
İçinden geçtiğimiz bu çalkantılı dönemde Almanya ile mevcut yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızda şimdi sıra Almanya'da. Dışişleri bakanlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Türkiye'de gerçekleştireceğiz.
TİCARETTE HEDEF 50 MİLYAR DOLAR
Almanya, Türkiye'nin ihracatta ilk ve ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2020 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı kendilerine de ifade ettim, inşallah 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.
Turizmde bu sene salgın öncesi dönemin rakamlarının yakalanmasına özellikle çalışıyoruz. Malum bizim turizmdeki etkin iki ülkemiz bir Rusya, iki Almanya. Almanya ile olan bu turizmdeki münasebetlerimizi yine aynı kararlılıkla devam ettireceğimize inanıyorum.
Almanya'daki 3 milyonluk Türk toplumunu ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıran ortak bir zenginlik olarak görüyoruz. Geçen sene ekim ayında Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıldönümünü idrak ettik. Kovid-19 salgını ile mücadelede Özlem Türeci
ve Uğur Şahin
, Türkiye'nin gururu oldular. Tabii bundan sonra da Avrupalı Türkleri her alanda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
Almanya ile bölgesel konularda yakın işbirliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Bölgemizdeki son gelişmeler Türkiye'nin başta güvenlik ve enerji olmak üzere birçok alanda anahtar role sahip olduğunu ispatlamıştır. Almanya'nın AB içinde lider konumundaki ülkelerden biri olduğu tartışmasızdır, şüphesizdir.
İstanbul
'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için çok önemli ciddi bir sıçrama tahtasıdır. Bunu da Sayın Şansölye ile özellikle görüştük, o da Türk- Alman Üniversitesi'nde bir İlahiyat Fakültesi
kurulması, ama aynı şekilde Türk-Alman Üniversitesi'nin Almanya ayağının da söyleyecekleri eyalet veya şehirde hemen süratle onun adımının da atılmasını kendilerine teklif ettim. Zaten sözleşmenin içeriğinde de bu var.
(Rusya'dan silah alımı) Bugüne kadar aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir bunu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Ama şartlar ne getirir, ne götürür bunu görmemiz lazım. Daha önce de söylediğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız.
(Rusya'ya yönelik) Yaptırımlara gelince, BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa, biz şu ana kadar onu yaptık. NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık, o desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımlarımızı da yine aynı şekilde... 50'yi aşkın TIR'ı Ukrayna'ya gönderdik, göndermeye devam ediyoruz.
SCHOLZ'DAN TÜRKİYE'YE MONTRÖ TEŞEKKÜRÜ
ALMANYA Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna krizinde en kısa zamanda ateşkes sağlanması için Türkiye ile hemfikir olduklarını dile getirdi. Scholz, "Rusya Devlet Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz, artık durun diyoruz. Sadece diplomatik bir çözüm olabilir diyoruz. Bu vesileyle Montrö Antlaşması uyarınca boğazların, tarafların savaş gemilerine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz ve bunun için teşekkür borçluyuz. En kısa zamanda silahların susması gerekiyor" dedi. Türkiye ve AB'nin işbirliği içinde olduğunu kaydeden Scholz, "Gelecek için bazı planlarımız var. Örneğin üst düzey diyalog formatlarını yürürlüğe sokacağız. Sadece Almanya ile Türkiye arasında değil, aynı zamanda AB ile Türkiye arasında elbette enerji alanında işbirliği çok önemli. İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır" diye konuştu.