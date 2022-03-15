Vali ve öğrencinin ‘Kravat, takım elbise’ diyaloğu gülümsetti

Gençler ve yetişkinlerin iletişim kopukluğunu semboller örneği vererek anlatan Kargın, sempozyumu izlemeye gelen ve önde oturan kişilerin takım elbise ve kravat takarak geldiğini, bunun bir sembol bir yetişkin gruplaşması olarak yorumladığını belirtti.

Kargın açıklamasında; "Gördüğümüz gibi pek çoğunuz kravat takmışsınız. Kendi aranızda bir gruplaşmanız var. Gençlerle daha iyi iletişim kurup onlara katılmak istiyorsanız, sizin yapmanız gereken bu sembolleri iyi ayırt etmek. Anime izlemeye başlamanız gerekir, onun dışında anime kıyafetleri giymeniz gerekir, bir takım netflix filmleri ve bazı Hollywood filmleri izlemeniz gerekir." dedi. Araya giren Vali Hamza Aydoğdu ise; "Peki sen niye kravat taktın, hangi baskı sana öyle giyinmeyi değil de böyle giyinmeye sevk etti?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Kargın; "Öncelikle çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi bu soruya nasıl cevap verilir?' ifadesi üzerine Vali Aydoğdu; "Ben kravat takım elbise giymezsem orda vali, rektör milli eğitim müdürü gelecek. Onunla ilgili bir baskımı hissettin? 'sorusunu sordu. Kargın; "Aynen öyle aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz." cevabını verdi.

Vali Aydoğdu sorularına devam ederek; "Bu baskıya rağmen; bildiğin o doğrudan, hakikatten neden vazgeçtin. Kırılma noktası burası." diye tekrar soru sorması üzerine Kargın: "Buna doğru mu, hakikat mi diyebilir miyiz, bilmiyorum ama hocalarımız beni zorladı." karşılığını verdi. Vali Aydoğdu'nun "Mesele anlaşılmıştır."cevabı ile sona eren diyalog gülüşmelere neden oldu.