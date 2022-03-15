Yaralı Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Ukrayna
'da trafik kazasında ağır yaralanan Türk vatandaşı Mehmet Boy, Türkiye
'nin Komrat
Başkonsolosluğu'nun çabalarıyla sınırdan ambulansla aldırılıp Moldova
'daki Cahul Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 10 gün yoğun bakımda tutulan Boy, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Moldova'daki Kişinev Havalimanı'ndan alınarak, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Necmeddin Sutaşır, "Bize gelen bilgilerde kranial ve kapalı göğüs travması olduğu söylendi. Burada tetkik ve tedavisini yapmak için seferber olduk" diye konuştu. Sutaşır, hastaların ambulans uçakla yurt dışından getirilmesi sürecinin çok önemli bir operasyon olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin sağlıkta hangi boyutta olduğunu anlatan bir gösterge bu. Bu şekilde çok sayıda transferimiz oldu. Başka kıtalardan hastalarımız geldi" dedi. AA