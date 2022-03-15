Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilen 14 üyeye mazbataları verildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, Yargıtay üyeliğine seçilen 11 ve Danıştay üyeliğine seçilen 3 üyenin cübbe giydirme ve mazbata töreni düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Salonunda düzenlenen törende yeni seçilen üyelere mazbataları HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ile kurul üyeleri tarafından verildi.

YARGITAY'A 11 DANIŞTAY'A 3 ÜYE SEÇİLMİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nca boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için 18 Aralık 2021 tarihinde seçim yapılmış, Yargıtay'a 11 ve Danıştay'a 3 yeni üye seçilmişti.

Buna göre Yargıtay'a; Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ile Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek seçilirken Danıştay'a ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın seçilmişti.