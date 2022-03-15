Yaşayan tarih kenti: Stratonikeia

Yatağan'da, antik dönemlerden günümüze kadar her dönemden kalıntıların bir arada bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle yıl boyu devam ediyor.

Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden birisi olarak dikkat çeken Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında bir ekip tarafından yürütülüyor.

YAŞAYAN TARİH KENTİNE DÖNÜŞTÜ

Antik kentin içinde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarından önemli bir grubunu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait köy meydanı ve köy meydanındaki yapılar oluşturmaktadır. Daha önceki çalışmalarda Köy meydanındaki, Menteşe Beyliği Dönemi'nden Selçuk Hamamı, Şaban Ağa Cami ve Ali Aydın Evi gibi yapıların restorasyonu yapılmıştı. Muğla Valiliği YİKOB desteği ile restorasyonu yapılan yapılar arasına Semerci Ömer Evi ve Celal Çavuş'un kahvesi de katılıyor.

Antik Kentte son yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırma sistemi ile birlikte köy meydanındaki tarihi yapılar, kente gelen ziyaretçilerin en çok beğendiği yerlerden birisi haline geldi. Özellikle yapılan ışıklandırmalar ile köy meydanı, gündüz olduğu gibi gece de ayrı bir görünüme sahip oldu.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait olan Celal Cavuş'un kahvesi de restorasyon sonrasında köy meydanında, kente gelen ziyaretçilere hizmet vermeye başlayacak. Böylece gelen ziyaretçiler tarihi çınar ağaçlarının altındaki tarihi köy meydanında oturup, tarihi kahvelerde yapılan çaylardan içebilecek. Yapılan çalışmalar sonucunda Stratonikeia tam anlamıyla yaşayan tarih kentine dönüşüyor.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra Osmanlı Dönemi'nden, üzerindeki kitabesine göre 1876 yılında yapıldığı bilinen, en eski yapılarından birisi olan Abdullah ve Celal Eskişar Evi'nin kamulaştırılması yapılan bölümünde kazı ekibi tarafından temizlik çalışmaları başladı.

Arkeolojik kazıların dışında, kamulaştırmalar, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma konusunda gerekli olan destekler Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlanıyor.