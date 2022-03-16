18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi konuşuldu

Tahir Karauğuz Konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta Dr. Öğretim üyesi Sinan Yüksel Çanakkale Cephesinde Osmanlı askerlerinin varlık yokluk savaşı verdiklerini, iman gücü ve vatan sevgisi ile kendilerinden üstün olan İtilaf Devletlerinin ordularını büyük bir yenilgiye uğrattıklarını söyledi.

Deniz muharebesinde kazanılan galibiyetten sonra Gelibolu Yarımadasında yapılan kara savaşlarının kazanılmasında Mustafa Kemal'in üstün gayret ve çabalarının etkili olduğunu belirten Dr. Öğretim üyesi Yüksel, Çanakkale Zaferinin 107. Yılını kutlayarak, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet dileyerek konuşmasını tamamladı.