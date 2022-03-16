AK Parti gençlikte de lider

Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda İBB
'nin kestiği asırlık ağaçlar için sert tepki gösterdi. "Bu hainlik" diyen Erdoğan, olayın kesinlikle peşini bırakmayacaklarını, tüm detayları ile araştıracaklarını söyledi. Erdoğan, "Biz 5 ağacın yerini değiştirdik diye kıyamet koparan Geziciler
, çevreciler nerede" yorumunu yaptı. Erdoğan, Ankara
ve İstanbul
büyükşehir belediyelerinin çalışmadığını, asfalt bile yapmadığını söyledi. Gençlerin en çok AK Parti
'ye oy verdiğini ifade eden Erdoğan, "Gençler, AK Parti'ye oy vermiyor diyorlar. Bu doğru değil. Biz gençlikte de lideriz. En çok bize oy veriyorlar. Veriler de bunu gösteriyor zaten" ifadelerini kullandı. Tarımla ilgili gereken her şeyin yapılacağını ve yeni adımlar atılacağını söyleyen Erdoğan, Tarım Bakanı'na çiftçilerle ilgili yeni talimatlar verdi. Başkan Erdoğan, vekillere Almanya Şansölyesi Olaf Scholz
'un kendisine 'Siz çok açık sözlüsünüz. Sizinle güzel işler yapacağımıza inanıyorum' dediğini de anlattı.