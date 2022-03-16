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Giriş Tarihi: 16.3.2022

AK Parti gençlikte de lider

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
AK Parti gençlikte de lider
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda İBB'nin kestiği asırlık ağaçlar için sert tepki gösterdi. "Bu hainlik" diyen Erdoğan, olayın kesinlikle peşini bırakmayacaklarını, tüm detayları ile araştıracaklarını söyledi. Erdoğan, "Biz 5 ağacın yerini değiştirdik diye kıyamet koparan Geziciler, çevreciler nerede" yorumunu yaptı. Erdoğan, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin çalışmadığını, asfalt bile yapmadığını söyledi. Gençlerin en çok AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden Erdoğan, "Gençler, AK Parti'ye oy vermiyor diyorlar. Bu doğru değil. Biz gençlikte de lideriz. En çok bize oy veriyorlar. Veriler de bunu gösteriyor zaten" ifadelerini kullandı. Tarımla ilgili gereken her şeyin yapılacağını ve yeni adımlar atılacağını söyleyen Erdoğan, Tarım Bakanı'na çiftçilerle ilgili yeni talimatlar verdi. Başkan Erdoğan, vekillere Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un kendisine 'Siz çok açık sözlüsünüz. Sizinle güzel işler yapacağımıza inanıyorum' dediğini de anlattı.
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AK Parti gençlikte de lider
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