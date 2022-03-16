AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan A Haber’e özel açıklamalar

SEÇİM KANUNU NELER GETİRECEK?

Türkiye bildik bileli 12 Eylül'ün getirmiş olduğu yüzde 10 barajı çok yüksek bulunur ve Türkiye siyasetinde temsilde adaleti ortadan kaldıran bir faktör olarak rakibimiz tarafından eleştirilen bir konuydu. Bunun yüzde 7'ye indirilmiş olması demokratik anlamda Türkiye'nin önemli bir kazanımıdır. Bunu böyle görmek gerekir.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte temsilde adalet meselesi fevkalade ciddi bir şekilde kendiliğinden halolmuştur. İttifakların ortaya çıkmış olması önemlidir. Şu anda Meclis'te halkın verdiği oyların yüzde 98,5 temsil ediliyor. Yani neredeyse tamamına yakını temsil ediliyor. Şu anda oyu az olan partiler ittifaklar üzerinden Meclis'e girdi ve 10-11 parti temsil ediliyor. Böyle bir yapı içerisindeyiz.

Sistem gereği 2 ana eksen etrafında şekillenen bir geleceğimiz olacak öyle görünüyor. 2 parti kalmayacak çok sayıda parti olacak. Bu partiler ittifaklar üzerinden işbirlikleri üzerinden seçimlerde beraber olacaklar. Ama kendileri farklı kimlikleriyle birlikte siyasette farklıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla hem seçim barajının düşmüş olması daha fazla sayıda partinin bu çoklu yarışa katılması için bir katkıdır.

Zaten şu anda pratiğimiz 10'un üzerinde siyasi partinin Meclis'e girmesini sağlamıştır. Her parti kendi kimliğiyle ittifakın içerisinde olmak şartıyla kendi amblemiyle seçime girer ve ne kadar oy aldığını diğer partiler içerisinde erimeden ne kadar ayakta durabileceğini bu şekilde test etmiş olur. Mevcut sistemdeki uygulama bu teklifle birlikte resmileştirilmiş oldu.