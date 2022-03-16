Bakan Soylu’dan ve Emniyet’ten Kılıçdaroğlu’na tokat gibi yanıt!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde, uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden, "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığını ileri sürmek, teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktadır.

Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizi de muazzep eden bu haksızlığa itirazımızı dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."