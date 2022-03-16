Bakan Soylu’dan ve Emniyet’ten Kılıçdaroğlu’na tokat gibi yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün grup toplantısında "uyuşturucu baronları" ile ilgili açıklama yapmış, uyuşturucu baronlarına operasyon yapılmadığını dair mesnetsiz iddialarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hem de Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.
"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCAELE SÜRERKEN…"
Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdroğlu'nun sözlerine şöyle cevap verdi: "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz."
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK"
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız, her türlü sonucu göze alarak zehir tacirleriyle savaşıyor ve bundan sonra da savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerimizin acısı ise hala yüreklerimizde.
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde, uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden, "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığını ileri sürmek, teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktadır.
Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizi de muazzep eden bu haksızlığa itirazımızı dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."