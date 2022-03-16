Fedon’un yeğeninin motorunu çaldılar

BİMEN ZARTARYAN: "MOTOSİKLETİMİ KISA SÜREDE BULAN TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bimen Zartaryan 350 bin liralık motosikletinin kısa sürede yakalanması üzerine polislere teşekkür etti. İstanbul'da motosiklet hırsızlıkları artarkan hırsızların son kurbanı da Ünlü şarkıcı Fedon'un yapımcı ve Dizi oyuncusu olan Bimen Zartaryan oldu. Şişli Manolya Sokakta oturan Bimen Zataryan dizi çekimlerinden evine döndükten sonra motosikletini evinin önüne park etti. Bir süredir Bimen Zataryan'ın motosikletini çalmak için takipte olan iki hırsız Bimen Zataryan'ın motosikletini evinin önünde park etmesinden sonra harekete geçtiler. Motosikleti bağlı olduğu yerden dakikalar içerisinde söken hırsızlar motosikletle kayıplara karıştı. Sabah kalktığında motosikletini evinin önünde göremeyen Bimen Zataryan hemen polise şikayette bulundu. Gayrettepe Oto hırsızlık Masası ekipleri olay yeri ve devamındaki güvenlik kamkera kayıtlarını alıp inceleme başladı. Yapılan inceleme sonucunda hırsızların kimliklerini tespit edip takibe başladı. Motosikleti çalan iki hırsız ve yanında bulunan arkadaşları Sarıyer'de araç içindeyken kıskıvrak yakalandılar.

Çalınan motosikleti teslim edilen Fedon'un yeğeni Bimen Zataryan, Türk polisinin kısa sürede hırsızları yakalamasından ve motosikletini sağlam olarak teslim etmesinden dolayı teşyekkür ederek, "Evimin önünde park halindeki 350 bin liralık motosikletimi çaldılar. Motosikletim elim ayağımdı. Tam umudu kestiğim anda Türk polisi iki günlük kısa sürede motosikleti çalanları yakalayıp motosikletimi sağlam olarak teslim ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.