FETÖ operasyonunda 1’i doktor 7 gözaltı

FETÖ PDY silahlı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, örgüte üye oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen biri doktor, biri aktif görevde 5 askeri personel ile özel sektör çalışanı bir kişi Kocaeli, Antalya, Konya ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin Kocaeli Emniyetinde tamamlanan sorguları sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.