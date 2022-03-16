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Giriş Tarihi: 16.3.2022 09:46

FETÖ operasyonunda 1’i doktor 7 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
FETÖ operasyonunda 1’i doktor 7 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, biri doktor, biri hala aktif görevde 5 askeri personel ile biri özel sektör çalışanı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ PDY silahlı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, örgüte üye oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen biri doktor, biri aktif görevde 5 askeri personel ile özel sektör çalışanı bir kişi Kocaeli, Antalya, Konya ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin Kocaeli Emniyetinde tamamlanan sorguları sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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FETÖ operasyonunda 1’i doktor 7 gözaltı
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