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Giriş Tarihi: 16.3.2022 10:17

HDP’li eski başkan Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
HDP’li eski başkan Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.

HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilmiş ancak terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK7KCK'nın "şehir yapılanmasına" yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in evine polis ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerince evde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulurken, eski belediye başkanı Filiz Buluttekin, ifade işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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HDP’li eski başkan Filiz Buluttekin gözaltına alındı
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