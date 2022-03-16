İkiyüzlü Avrupa

AB, Türkiye
Delegasyonu'nda görevli çalışanların euro cinsinden belirlenen maaşlarını tek taraflı alınan kararla TL'ye çevirdi. 78 çalışan, Toplu İş Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanmadığını gerekçe göstererek Ankara İş Mahkemeleri
nezdinde Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu aleyhine dava açtı. Yargılama sonucunda; işlemin hukuka aykırı olduğu, ücretlerin en baştan beri euro olarak hesaplanıp ödenmesi ve Toplu Sözleşme
hükümlerine göre artış yapılması gerektiği tespit edilerek her bir çalışana çeşitli miktarlarda fark ücret alacağının ödenmesine hükmedildi. Bu kararların tamamı Yargıtay
tarafından onanarak kesinleşti. Ancak Türkiye'yi yargı kararlarına saygılı olma hususunda her fırsatta eleştiren Avrupa Birliği, bu kez Türk mahkemelerinin vermiş olduğu yargı kararlarının gereklerini yerine getirmedi.
O NOTA HİÇE SAYILDI
AB, Dışişleri Bakanlığı tarafından 20 Kasım 2009'da Türkiye'de yerleşik yabancı misyonlarla ilgili yayımlanan notada belirtilen kuralları da tanımadı. Nitekim o notada, Türkiye'de yabancı misyonlarda istihdam edilen personelin Türk İş Hukuku
'na tabi olduğu bildirilmişti. Ayrıca Avrupa Birliği, işyerinde örgütlü olan Tez
- Koop İş Sendikası'nın taraf olduğu Yüksek Hakem Kurulunca
karara bağlanan Toplu İş Sözleşmesini de uygulamayıp işçilerin sendika ve toplu sözleşme haklarını hiçe saydı.
Avukat Ulaş Değirmenci, yargı kararlarının uygulanmasını teminen Ankara İcra Müdürlükleri nezdinde Avrupa Birliği'nin Türkiye Delegasyonu aleyhine cebri icra yoluna girişildiğini ve icra takiplerinin kesinleşmiştiğini belirterek, Avrupa Birliği'nce herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.
Değirmenci, "Anlaşma sağlanamaması üzerine biriken alacakların tahsili istemiyle Ankara İş Mahkemeleri nezdinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
aleyhine 47 dava daha açılmıştır. Kesinleşen yargı kararları sebebiyle delegasyonun işçilerine yaklaşık 5 milyon euro ücret ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 2 milyon 800 bin TL yargılama gideri ödemesi gerekmektedir. Kesinleşen ve yargı kararı uygulanmadığı için işlemeye devam eden tüm alacakların toplamı ise daha fazla" ifadelerini kullandı.
GEREKÇE OLARAK VİYANA SÖZLEŞMESİ'Nİ ÖNE SÜRDÜLER
Avrupa Birliği'nin, kararları yerine getirmemeye gerekçe olarak Viyana Sözleşmesi
gereğince yargı bağışıklığının bulunduğunu gösterdiğini belirten Değirmenci, bunun tam anlamıyla ikiyüzlülük olduğunu söyledi.