İntihar etmek için otomobille evden kaçan 17 yaşındaki sürücü kazada öldü

Kaza, 00.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Yenisahra geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı lüks otomobil, D-100 Karayolu'nda seyrederken Yenisahra'da yol ayrımına geldiğinde bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilin motoru yerinden koparak yaklaşık 200 metre ileriye fırladı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Saltuk Buğrahan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



LÜKS OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü şekilde verildi. Yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen otomobille, çarpmanın etkisiyle yerinden kopan motor çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



İNTİHAR ETMEK İÇİN OTOMOBİLLE EVDEN KAÇMIŞ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir'in aşırı hızlı olduğu belirtilirken ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Otomobilin bir reklamcılık şirketi adına kayıtlı olduğu belirtildi. Demir'in ailesine not bırakarak intihar etmek için evden otomobille çıktığı, notu bulan ailesinin ise çocuklarını bulmak için peşine düştüğü belirtildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.