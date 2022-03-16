İstanbul’dan başlayan firari kovalamacası Artvin’de son buldu

Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışı Teşkilatlarında başkatipken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve yurt dışı yasağı konulan C.A'yı (38) polis takibe aldı. İstanbul'dan uçakla Trabzon'a gelen C.A. adlı şüpheli buradan da karayoluyla Artvin'e giderek Sarp Sınır Kapısından yurt dışına kaçmak istedi.

Burada kendisini bekleyen ve yardım etme hazırlığında olan Sarp Sınır Kapısında görevli biri memur ve 3 kişi ile buluşan C.A, Artvin ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan 4 kişinin Artvin Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürdüğü öğrenildi.