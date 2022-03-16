Kilimli’de köy ve mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Kilimli İlçe Kaymakamlığında yapılan toplantıya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin önemini vurgulayarak, muhtarlar ile bilgi ve tecrübelerini paylaştı, kendilerinden beklentilerini dile getirdi. Bu arada toplantıda, kurumlar tarafından sunumlar ile muhtarlar bilgilendirildi.