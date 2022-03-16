Muş’ta evlat nöbeti 48’inci haftaya girdi! “Bizim üzerimizden siyaset kurmasınlar”

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde her hafta Çarşamba günleri eylem yapan aileler, 48'inci haftayı geride bıraktı. Bir haber alamadıkları çocuklarının biran evvel geri gelebilmesi için mücadele eden gözü yaşlı anneler, bu seferki eylemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi' mesajına tepki gösteren Muş'taki aileler de, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir aile ile görüşmediğini ileri sürdü.

48 haftadır çocukları için eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan anne Ayten Koçhan, "Bizler eylemimize kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim üzerimizden siyaset kurmasınlar. Bizler siyasetçi değiliz. Bizler sadece evlatlarımız için burada eylem yapıyoruz. Dağda bir tane evlat kalana kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Ben HDP'den, PKK'dan korkmuyorum ve korkmayacağım. Devletimiz arkamızda, polisimiz arkamızda, biz sadece evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da aileler bir araya gelmediğini söyleyen anne Gülbahar Teker ise, "Niye gelip anneleri görmedi. Gidip yalan söylediler. Ben anneleri, babaları gördüm diye yalan söylediler. Korkmasın, niye korkuyor" diye konuştu.