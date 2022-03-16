PKK’ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.