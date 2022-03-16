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Giriş Tarihi: 16.3.2022 10:35

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz

DHA
PKK’ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz
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