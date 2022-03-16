Polis katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bodrum'da geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Fatih Özturanlı, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturanlı ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin, oğlu Efe Özturan'ın ise yurt dışı çıkış yasağı şartı konularak adli kontrol halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.