Rusya-Ukrayna krizine çaprıcı yorum: Türkiye’nin adımı Batı’nın beceriksizliğini ortaya çıkardı!

Rusya-Ukrayna krizi büyürken, fiili olarak bir icraat gösteremeyen Batı'nın aksine Türkiye, tarafları Antalya'da buluşturdu. Türkiye büyük bir organizasyonu Batı'ya parmak ısırttıracak başarı seviyesi ile gerçekleştirildi. Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ömer Faruk Doğan şunları söyledi:
BATI'YA PARMAK ISIRTAN BAŞARI
11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen II. Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Dışişleri Bakanlığımız organizasyonuyla büyük bir başarı ile tamamlandı. Batı'da büyük bir telaşla Ukrayna-Rusya savaşının izlendiği süreçte, Türkiye geçmişinden gelen birikim, Uluslararası konulara olgun, istikrarlı, iş birliğine ve karşılıklı anlayışa dayalı barışçıl yaklaşımı ile büyük bir organizasyonu Batı'ya parmak ısırttıracak başarı seviyesi ile gerçekleştirildi.
SON DÖNEMİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARINDAN
Foruma; 75 ülkeden, 17 Devlet Hükümet Başkanı, 80'in üzerinde Bakan, 39 Uluslararası Teşkilatın Başkan ve üst düzey yöneticileri, olmak üzere 3.000'in üzerinde katılımla dünya ülkelerinin yaklaşık %40'ının temsil edildiği, çok geniş tabanlı bölgenin son dönemde gördüğü en büyük organizasyonlardan birisi Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
TÜRKİYE'NİN ÖNDERLİĞİNDE OLUMLU BİR ADIM ATILDI
Gündemin en sıcak ve en önemli konusu Ukrayna-Rusya savaşını Batı izlerken Türkiye Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla barış umuduyla bir araya getirdiğini ifade eden Doğan: "Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı bu büyük dramın bir an önce barış ile çözümlenebilmesi açısından, barış sürecine doğru önemli bir adım atıldı ve savaşan taraflar Antalya'da bir araya geldi. Devamının gelmesi ve bir an önce barış sürecinin gerçekleşmesi, sivillerin karşı karşıya olduğu bu felaketin daha fazla yaygınlaşmadan durdurulması için olumlu bir adım daha Türkiye'nin önderliğinde kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.
Doğan açıklamasına böyle devam etti:
BATI KENDİ KENDİSİNİ YARGILAMAYA BAŞLADI
Ukrayna-Rusya savaşını izlemekten öte henüz ciddi bir adım atamamış bulunan Batı ise, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu gelişmeyi tartışmaya ve kendi kendisini yargılamaya başlamıştır. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu başarı karşısında çok çaba sarf ettiği iddia edilen Fransa lideri Sn.Macron'u ağır eleştirilere tabi tutmuş ve Türkiye'nin bu konuda ciddi adım atmasının Batı'nın bir beceriksizliği sonucu ortaya çıktığı vurgulanmıştır.
Fransa'nın önemli Politikacılarından eski Dışişleri Bakanı olan ve Başbakanlık yapmış bulunan Sn.Dominique De Villepin, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu başarı karşısında açık bir şekilde Batı'nın telaşa düştüğünü hissettirerek; "Dans L'Air" isimli Fransa'nın önemle izlediği politik bir açık oturumda; "Artık Batı yalanlarından vazgeçmeli", "Putin ve Doğu, Avrupa'yı (Batıyı) yalancı, güvenilmez olarak tanımlıyor ve biliyor" diyerek, büyük şok uyandıran açıklamalarda bulunmuş ve Batının bu "yalancılık" ve "güvenilmezlik" konumuna düşmesinin gerekçelerini ise, üç önemli noktaya dikkat çekerek izah etmiştir;
1- 1999 Batı'nın BM Kararlarından önce Kosova'ya askeri müdahalesi ve yüzbinlerce insanın katledilmesine neden olunması,
2- Rusya, Amerika'nın Irak'a müdahalesine 11 Eylül nedeniyle engel olmamış ancak, Batı ve ABD Irak'ta büyük katliamlara sebebiyet veren savaş suçlularının yargılanması sözüne rağmen, bu sözünde durmamıştır,
3- 1973 Libya Devrimini destekleyen Rusya'nın 2011'den buyana Libya konusunda birçok alanda Batı ile birlikte olmasına rağmen, Libya da söz verilen Demokrasiye geçişin sağlanamaması ve Batı'nın Libya'daki büyük hataları ve yanlış kimselere verdiği yanlış destekler,
olarak izah etmiştir. Devamla Sn. Villepin;" tüm bu hususların yanı sıra, diğer birçok gelişmenin zamanla Batı'ya destek veren en azından önemli konularda Batı'ya engel olmayan Putin ve Doğu'nun, Avrupa'nın bu yaklaşımlarından dolayı, bugün Batı (Avrupa) Doğu Coğrafyasında "güvenilmez, itimat edilemez" bir ortak olarak değerlendirilmektedir" demiştir.
Sn. Dominique de Villepin daha ilginç ve üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu olarak ise; BM'de Rusya'ya karşı yaptırım oylamasında birçok Güney Amerika ve Afrika ülkesinin çekimser (35 ülke) veya karşı oy kullandığını ifade ederek, bunların hiç birisini ciddi ve önemli bulmadığını, ancak; acı bir gerçek olarak Afrika'daki bazı ülkeler ve özellikle de Senegal'in Rusya yaptırımına "Ret" oyu kullandığını; bu "Ret" oyuyla batıya ne mesaj verilmek istendiğini batının (özellikle Fransa'nın) çok iyi anlaması ve değerlendirmesi gerekmektedir" demiştir.
Devamla Sn. Villepin; "Ben şöyle okuyorum; Senegal'in politika olarak Doğu Eksenine (Burada dolaylı olarak Türkiye etkisine de ciddi bir vurgu söz konusudur) kaydığını bağıra bağıra söylemekte ve biz hiçbir çözüm, tedbir düşünmüyoruz, bu inanılır kabul edilebilir bir yaklaşım değildir, Avrupa'nın aklını başına alması gerekmektedir" demiştir.
Sn. Villepin aynı söyleşide devamla; halen rasyonel bir yaklaşım sahibi olduğuna inanılan Çin'le, Çin'in bağımsızlık ve bütünlüğüne saygı gösterilerek (Tayvan konusunun Çin'in bir iç meselesi olduğu anlayışını kabullenerek) başlatılacak yeni bir müzakerenin Rusya'yı durdurmaya ve böylelikle Büyük Rusya kurma hayalinin bir parçası olan, Avrupa toprağı Ukrayna'yı, Rusya'nın elinden kurtarma imkanı olacağını ifade etmiştir.
SENEGAL ÖRNEĞİ
Burada Villepin"in iki önemli vurgusu Türkiye açısından çok önemlidir. Birincisi Batının güvenilirliğini kaybediyor olması, Doğunun, Avrupa'ya (Batıya) olan güven ve itimadı ortadan kalkar iken, aksine Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki aktif rolünün artarak daha güçlü bir hale gelmesi, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmede örnek başarısı güven artırıcı konumu, ikinci nokta ise; Fransa'nın arka bahçesi olarak gördüğü Senegal'in Batı'ya yönelik ve Batı ile olan birlikteliğine rağmen, "Ret" oyu kullanma cesareti göstermesinin, Senegal'in Batı'dan kopup, Türkiye'nin de içeresinde olduğu Doğu Eksenine kaydığını net bir tavırla ortaya koyması vurgusudur.
Bu iki önemli olay, Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümünde etkin tarafsız ve barışçıl bir yaklaşım ortaya koyduğunu, ama aynı zamanda Sn. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya konan Afrika Stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu "rol model ülke" görevini hakkıyla yerine getirdiğini görmek ve Sn. Cumhurbaşkanımızın "Dünya Beşten büyüktür" yaklaşımıyla ortaya koyduğu uzlaştırıcı, barışçıl girişimlerin etkilerinin ortaya çıktığını görmek, herhangi bir iktidar muhalefet ayrımı gözetmeksizin de desteklenmesi gerekliliğidir. Batının fark edip gördüğü bu önemli hususların ülkemizde kamuoyunun net bir şekilde anlayabilmesi için daha etkin bir şekilde anlatılması gerekliliğine inanılmamaktadır.