Rusya-Ukrayna krizine çaprıcı yorum: Türkiye’nin adımı Batı’nın beceriksizliğini ortaya çıkardı!

Sn. Dominique de Villepin daha ilginç ve üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu olarak ise; BM'de Rusya'ya karşı yaptırım oylamasında birçok Güney Amerika ve Afrika ülkesinin çekimser (35 ülke) veya karşı oy kullandığını ifade ederek, bunların hiç birisini ciddi ve önemli bulmadığını, ancak; acı bir gerçek olarak Afrika'daki bazı ülkeler ve özellikle de Senegal'in Rusya yaptırımına "Ret" oyu kullandığını; bu "Ret" oyuyla batıya ne mesaj verilmek istendiğini batının (özellikle Fransa'nın) çok iyi anlaması ve değerlendirmesi gerekmektedir" demiştir.

Devamla Sn. Villepin; "Ben şöyle okuyorum; Senegal'in politika olarak Doğu Eksenine (Burada dolaylı olarak Türkiye etkisine de ciddi bir vurgu söz konusudur) kaydığını bağıra bağıra söylemekte ve biz hiçbir çözüm, tedbir düşünmüyoruz, bu inanılır kabul edilebilir bir yaklaşım değildir, Avrupa'nın aklını başına alması gerekmektedir" demiştir.

Sn. Villepin aynı söyleşide devamla; halen rasyonel bir yaklaşım sahibi olduğuna inanılan Çin'le, Çin'in bağımsızlık ve bütünlüğüne saygı gösterilerek (Tayvan konusunun Çin'in bir iç meselesi olduğu anlayışını kabullenerek) başlatılacak yeni bir müzakerenin Rusya'yı durdurmaya ve böylelikle Büyük Rusya kurma hayalinin bir parçası olan, Avrupa toprağı Ukrayna'yı, Rusya'nın elinden kurtarma imkanı olacağını ifade etmiştir.