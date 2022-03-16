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Giriş Tarihi: 16.3.2022 21:22

Saldırısına uğradığı köpeğin boğazını tutarak kurtuldu

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Saldırısına uğradığı köpeğin boğazını tutarak kurtuldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 62 yaşındaki Gürkan, köpekle boğuşarak canını kurtardı.

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Sevimli mezrasında meydana geldi. İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklarının yardımıyla köpekten kurtulan Gürkan, kolundan yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya bildirildi. Yoğun kar yağışından mezra yolunun kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri, jandarma helikopteriyle bölgeye hareket etti. Helikopterle alınan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kuduz riski nedeniyle Gürkan'a aşı yapılırken, Sağgöze köyü muhtarı Nevzat Akay, "Olay olduğunda durumu binbaşı ve kaymakam beye bildirdim. Mezranı yolu kapalı olduğu için helikopter talep ettik. Talebimizi karşıladılar. Hastamızı getirdik, Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

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Saldırısına uğradığı köpeğin boğazını tutarak kurtuldu
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