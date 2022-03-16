Saldırısına uğradığı köpeğin boğazını tutarak kurtuldu

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Sevimli mezrasında meydana geldi. İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklarının yardımıyla köpekten kurtulan Gürkan, kolundan yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya bildirildi. Yoğun kar yağışından mezra yolunun kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri, jandarma helikopteriyle bölgeye hareket etti. Helikopterle alınan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kuduz riski nedeniyle Gürkan'a aşı yapılırken, Sağgöze köyü muhtarı Nevzat Akay, "Olay olduğunda durumu binbaşı ve kaymakam beye bildirdim. Mezranı yolu kapalı olduğu için helikopter talep ettik. Talebimizi karşıladılar. Hastamızı getirdik, Allah kendilerinden razı olsun" dedi.