Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde devam eden bir otomobil seyir halinde olan başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.