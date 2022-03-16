Şanlıurfa’da şehit polisler için yardım kampanyası başlatıldı

9 Mart 2022 günü takibe aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve Polis Memuru Cemal Bozkurt için geride kalan ailelerine maddi açıdan destek sağlamak, bir nebze de olsa acılarını hafifletmek amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nin yardım toplama kampanyası düzenlendiği öğrenildi.



Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör ve Komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici için Türkiye geneli başlatılan yardım kampanyasına gönüllülük esasına göre yardımda bulunmak isteyenlerin yardımlarını Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü adına açılan Şanlıurfa Garanti Bankası merkez Şubesinde açılan TR08 0006 2000 4510 0006 2879 96 İban nolu hesaba yatırabilecekleri öğrenildi.