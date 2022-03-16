Açılışına 2 gün kalan 1915 Çanakkale Köprüsü, açılışa özel bir etkinliğe damga vurdu.

Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu’ndan 1915 Çanakkale’ye özel performans | Video

AK Parti Sakarya Milletvekili Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu özel izinle köprüde performans yarışı sergiledi.

Uluslararası platformda göğsümüzü kabartan birçok başarıya imza atan Sofuoğlu, saatte 400 km hıza ulaşan 320 ps gücündeki Kawasaki HR motor ile, Razgatlıoğlu ise Ferrari'nin ürettiği en hızlı model olan 1000 ps gücündeki SF90 motosikletiyle yarıştı.