Son dakika: Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında duyurdu: 24 Mart’ta tarihi zirve

EKONOMİK İLİŞKİLER

Ticaret hacmimiz yüzde 28 artış 8,3 milyar dolara ulaştı. Polonya ile bölgesel konularda da yakın bir iş birliğimiz mevcut. Türkiye AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın desteğinin devam edeceğini umuyorum.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz.