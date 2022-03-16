Sri lanka Ankara büyükelçisi Hassen’den Başkan Peltek’e ziyaret

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil Peltek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Kılıçoğlu, Metin Baydar, Mustafa Direkçi, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, İş İnsanı Mustafa Catın da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İ.Halil Peltek, iki ülke arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştireceğine inandığını belirterek Şanlıurfa'nın turizm, tarım ve sanayi sektörleri ile ilgili Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen'e bilgi verdi. Ayrıca, ihracat ve iş birliği konularının da ele alındığı ziyarette, Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen ise Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa'nın tarihiyle kültürüyle önemli bir kent olduğunu, bu ziyaretle birlikte ticari ilişkilerin ivme kazanacağına inandığını ifade etti. Büyükelçisi Hassen misafirperverliğinden dolayı Başkan Peltek'e teşekkürlerini iletti. Ziyaret, gerçekleşen hediyeleşmenin ve toplu fotoğraf çekimini akabinde sona erdi.