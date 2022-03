Türkiye, TÜİK verilerine göre ihracatla büyüyor

Türk şirketleri son yıllarda başarılarıyla tüm dünyada ses getiriyor. Uluslararası pazarlarda Türk markası değer kazanırken, Türk ürünleri tercih sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Türk ihracatçı iş insanlarının başarıları beklentileri arttırdı. Türkiye'nin ihracatı 2021'de 225,4 milyar dolara çıkarak rekor kırarken 2022 beklentisi 250 milyar dolar olarak güncellendi. İhracatın büyümenin itici gücü olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülkeyiz. Makine-teçhizat yatırımlarımız yüzde 20,5 arttı. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız." sözlerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2022'nin ihracatta Türkiye'nin yılı olacağını öngördüklerini belirterek, 2022 ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak revize ettiklerini, 2023'te imalat sanayi ihracatının yüzde 34 artışla 210 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi. İhracattaki yüksek teknoloji ürünlerin payının önemine işaret eden Varank, "Hedefimiz 2023'e kadar imalat sanayi ihracatında orta yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 44,2'ye, yüksek teknoloji ürünlerin payını yüzde 5,8'e çıkarmak olacak." bilgisini verdi. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise "Türk ihracatçısı 2021 yılında 225 Milyar Dolar ile büyük bir başarıya imza attı. Türkiye ekonomisini üretimiyle, hizmetleriyle, ihracatlarıyla büyüten tüm iş insanlarımıza müteşekkiriz. Türkiye ekonomisi ihracat öncülüğünde büyürken, Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınmasının itici gücü olmaya devam edeceğiz." Şeklinde açıklama yaptı.

BÜYÜMENİN ANAHTARI İHRACAT

Türk markasının gün geçtikçe değerinin arttığını belirten iş insanı İhracatçı Temesist Şirketler Grubu kurucusu Halil İbrahim Gül de, "İhracat ülke büyümesinde en önemli etkenlerden biri. Biz de ciromuzdaki ihracat oranını %51'e yükseltmek gayretindeyiz. Türk markası artık bir tercih nedeni, her ülkede ürünlerimiz var. Ön yargıları kırdık ve global anlaşmalarla sınırları aştık. Uluslararası arenada adından övgüyle söz edilen Türk firmaları her coğrafyada kendini ispatladı. Biz de yerli ve milli bir şirket olarak ülke ekonomisine katkımızdan dolayı gururluyuz Özel depo ve raf sistemleri, mekik robot, endüstriyel depo alanlarında Türkiye pazar lideriyiz, 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa ve Amerika'da 1 milyon metrekareden fazla alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle tarihe geçtik. Türkler her şeyi başarabilir, kendimize güvenmeliyiz" dedi.