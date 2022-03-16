Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye’de ilk olacak iki çalışmayı paylaştı

2021 YILINDA 16 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda Kırıkkale'deki firmalara yönelik Türk Exzimbank kredi ve sigorta tanıtım toplantısı yapıldı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda ihracatçılara Türk Eximbank'ın kısa, orta, uzun vadeli kredi programları ve döviz kazandırıcı hizmetleri konusunda bilgiler verdi. Toplantıya Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Kırıkkale OSB'lerinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan TSO Başkanı Varlı, Kırıkkale'de ihracat yapan firma sayısının 20 olduğunu, 2021 yılında 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Varlı, bu rakamı artırma noktasında ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.



POTANSİYELİMİZİ TAM MANASIYLA KULLANAMIYORUZ

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkooğlu "Yurtdışı kredilerinden, alt detaylarından, teminat mektubu kısmı, KGF işlemlerinden, alacak garantili işlemler, uluslararası fonlama, kısa uzun ve bankalar arası işlemler ve alacak sigortası konularında bilgi sahibi olduk. Türkiye 2020 yılında 169, 8 milyar dolar ihracat, 2021 yılında ise 225, 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Devletimizin ve hükümetimizin bu konuda belirlediği bazı politikalar var. İhracatı artıran, ihracattan kazandığımız kazancı artırıcı güzergah belirlendi, bizlerde bu güzergah doğrultusunda faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. İlimizde geçen sene 16 milyon dolar kadar bir ihracat hacmi olmuş ancak bu gerçek rakamlar değil. İlimizde faaliyet gösteren firmaların birçoğu da ilimiz odalarına ve vergi dairelerine tabi olmadığı için gerçek rakam bunun çok üzerinde. İhracat konusunda ilimizin bir potansiyeli var. Bu potansiyelimizi de tam manasıyla kullanamıyoruz. Buda bir gerçek" ifadesini kullandı.



KIRIKKALE MAKİNE PAYLAŞIM PLATFORMU KURULUYOR

Kırıkkale'deki firmaları yakından ilgilendiren 2 yeni çalışmayı müjdeleyen Vali Tekbıyıkoğlu "Firmalarımızı yakından ilgilendiren yeni 2 gelişme konusunda bilgilendirmek istiyorum. Valiliğimiz koordinesinde yapılan bir çalışmayla Kırıkkale Makine Paylaşım Platformu oluşturuyoruz. Bu çalışma aynı zamanda Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Bilindiği gibi ilimizde sanayi kuruluşlarımızın ve işletmelerimizin ellerinde çeşitli makinalar, makina kullanmayı bilen elemanlar var. İlimizdeki bir ihtiyacın ilimizde karşılanması için başlatılmış bir çalışma. Bu çalışmayla ulaştırma, nakliye, zaman kaybı gibi masraflardan kurtulmuş olacağız. İşletmelerimiz bir makinaya, bir cihaza ihtiyaç duyduğunda Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan bu platformdan bu makine kimde var, hangi firma bu işi yapıyor anında öğrenebilecek. Bu çalışmayla işletmelerimiz bir bilgi bankasına ulaşmış olacak. Kendi şehrimiz kazanacak. Bunanla ilgili çalışmaları başlattık. Ahiler Kalkınma Ajansımızla beraber yapıyoruz. Bu konu sadece ihracatçılarımızı değil bütün sanayicilerimizi ilgilendiriyor" diye konuştu.



DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ KURUYORUZ

Kırıkkale ihracatçısının işini kolaylaştıracak ikinci müjdeyi de paylaşan Vali Tekbıyıkoğlu "İlimizdeki ihracat kapasitesini artırmak için Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruyoruz. Dünya üzerinde iki veri tabanına kayıt olacağız. Bunlardan birisi ABD menşeli, diğeri Çin menşeli. Bu istihbarat merkezi bu veri tabanı aracılığıyla işletmelerimizin talep ettikleri ülkeler bazında, firmalarımız hangi ülkeyle çalışmak istiyorsa o ülkedeki sizin ürettiğiniz mamulü talep edecek o ülkedeki ithalatçıları arayacak ve üreticiye farklı alternatifleri sunacak. Yani sizin malınızı şu firma alır, bu firma şu ürün üzerinde çalışıyor diye fikir verecek. Bu konuyla ilgili çalışmamız da başladı. Kırıkkale'de ilk çalışmayı da bir firmamızla gerçekleştiriyoruz. Bu da Türkiye'de birkaç şekilde uygulanıyor ancak bölgemizde bir ilk. Kırıkkale'de bu işin öncülerinden birisi olacak" dedi. Vali Tekyıbıkoğlu Kırıkkale'deki firmaları bilgilendirdiği için Eximbank İç Anadolu Bölge temsilcilerine teşekkür etti.