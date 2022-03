7 çocuk gelinin hikayesi kitap oldu

Onların hayatı, tam bir Ünzile hikâyesi.. "Varmadan sekizine, ergin oldu Ünzile, hem çocuk hem de kadın 12'sinde ana"... Tıpkı bu şarkıdaki gibi çocuk yaşta evlendirilen bu kızların acı hikâyeleri kitaplaştı. Avukat Beliz Özkan , Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 çocuk gelinin, kiminin ailesine kiminin de kendisine ulaştı. Çalınan çocukluklarını yazdı. "Kızım Artık Evindesin" adlı kitapta çocuk yaşta evlendirilen ve okurken boğazınızı düğüm düğüm eden 7 gerçek yaşam hikâyesi gün yüzüne çıkarılıyor. Ağrı 'dan Melek, İzmir 'den Leyla, Diyarbakır 'dan Leman, Sivas'tan Zeynep, Samsun'dan Bahar, İstanbul'dan Safiye, Antalya'da yaşayan Suriyeli Rana... Hepsinin hikâyesi insanın yüreğini sızlatıyor. Ama bu kitapta ismi geçen çocuk gelinlerin gerçek adları onları korumak adına kullanılmadı.18 yıllık avukat Beliz Özkan kitabını yazarken başlangıçta dava dosyalarının içine gömüldüğünü belirterek, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçu altında görülen ve TCK'ya göre önemli yaptırımı olması gereken davalar cezasızlıkla neticelenebiliyordu. Çocuğun doğum yapması neticesinde hastanelerin resmi makamlara bildirimi sonrası başlayan yargılama, başka bir mahkemeden alınan yaş büyütme davasıyla sonuçsuz kalıyordu. Böyle davaları gördükçe ister istemez 'Evlilik sonrası süreçte bu çocukların başına neler geliyordu?' sorusunun peşine düştüm. Erken evlilik, tek başına şiddet her şey bununla sınırlı kalmıyordu. Her bir davayı yakından takip ederek hukuki süreçleri de hikâyelere dahil ettim" dedi.14 YAŞINDAN küçük çocukların en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde evlendirildiğinin düşünüldüğünü vurgulayan Beliz Özkan, "Kitabım, bu acı hikâyelerin ülkemizin her bölgesinde erken yaşta evliliklerin yaşandığını ortaya koyuyor. Çocukluğunu yaşamadan hem çocuk hem kadın hem anne olan kızlarımızın hikâyelerini kaleme almak çok zor bir duyguydu. Evlendirildikten sonra da keza acıları katlanmış. Tecavüze uğramışlar, kocaları tarafından intihara bile sürüklenmişler. İnşallah artık son bulur ve bir daha hiçbir çocuk bunları yaşamak zorunda kalmaz" ifadelerini kullandı. "Kızım Artık Evindesin" kitabı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde okuyucularıyla buluştu.