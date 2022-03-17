Alanya’da yakalanan Gülistan Doku’nun Rus uyruklu erkek arkadaşı serbest kaldı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu 26 yaşındaki erkek arkadaşı Zainal Abarakov, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Rus uyruklu 26 yaşındaki Zainal Abarakov adliyeye götürüldü.

Zainal Abarakov'un ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.