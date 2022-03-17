Ankara’da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir’in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır çalışmaları tamamlamadığı yolda öğrenciler araçların arasından ezilme tehlikesi altında evlerine dönmeye çalışıyorlar. Aileler Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolun ve kaldırımların bir an önce yapılmasını istiyorlar.
Gölbaşı Eymir Mahallesi TOKİ Şehit Bülent Göçer İlkokulu öğrencileri ve aileleri okul yolunda korkulu anlar yaşıyorlar. İlkokulun bulunduğu tek şeritli Tuzgölü Caddesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin genişletme ve kaldırım çalışmaları tamamlanmadığı için aileler yolda sıkışan araçların arasından geçerek çocuklarını okula bırakıyor ve alıyorlar.
TOKİ konutlarında oturan ailelerin çocuklarının devam ettiği okulda özellikle dönüş saatinde minik öğrenciler yola park eden araçlar ile şarampol arasında tek kişinin geçebileceği yürüme yolundan evlerine dönmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar özellikle Ek okul yapıldıktan sonra okulun kapısı ana cadde tarafına geçtiği için her sabah girişte ve çıkışta büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlar üç yıl önce başlayan ancak bir türlü tamamlanamayan yolda sürücülerin trafik sıkışıklığına neden olduklarını ve sık sık da tartışmaların yaşandığını hatırlattılar ve bir an önce önlem alınmasını istediler.
VELİLER VE SAKİNLER TEPKİLİ
Moşal Güven: Eymir mahallesi Gölbaşı/TOKİ Şehit Bülent GÖÇER ilköğretim okulunun çıkış yolu artık trafiği kaldıramıyor. Yıllar önce iyi kötü idare ediyordu, ancak zamanla okula ek bina yapılması ile öğrenci çoğaldı, Kızılay, Ulus dan gelen minibüsler ve EGO'nunda aynı güzargahı kullandığı haliyle trafik çok yoğun olduğu için, yaşanacak kazalara davetiye çıkarıyor. Okula geliş ve çıkış saatlerinde Öğrencisini okula getiren veliler yüreği ağzında öğrencisini getirip götürüyorlar, Zaman zaman ufak tefek kazalara ve tartışmalar da oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bundan üç dört yıl önce o caddeyi duble yol yapma çalışması başlatmıştı, ne hikmetese tamamlanmadı yetkililere sesleniyoruz daha fazla kaza ve kavgalara yol açmadan bitirilmesini önemle talep ediyoruz.
Timuçin İlbaylı: Ş.Bülent Göçer ilköğretim Okulunda okuyan bir öğrencinin velisiyim. Sabah ve öğleden sonra çocuğumu okuldan araçla alırken yolun cok dar olmasından ötürü çok zorluk yaşamaktayım. Ayrıca bu yol ego otobüs güzergahı da olmasından ötürü trafik felç olmaktadır. Bu duruma bir çare bulunursa çok iyi olur. Yol genişletilmesi için bir çalışma başlatılmıştı fakat yarım bırakıldı.
Caner Baysız: Her sabah okul girişi ve çıkışında bir izdiham, bir kavga dövüş yaşanıyor. Tek şeritlik yolda tüm vatandaşlar üst üste insanların yürüyeceği kaldırım da olmayınca yayalarda bir şerit oluşturuyor. Yol genişletme çalışması tam 3 yıl önce başladı iki gün sonra çalışmayı Büyükşehir durdurdu. 3 yıldır 500 metre yer yapılamaz mı? Yüksek gerilim hatlarının yeri değişmesine karşın yol öylece bekliyor. Hiçbir yetkili bu duruma el atmadı yazık günah bu insanlara.
Murat Korkmaz: Okul yolundaki kaldırımın bir çocuk bile sığmayacak kadar dar olması çocukların yoldan yürümesine sebep oluyor. Zaten dar olan yol çocukların ve velilerin hayatını tehlikeye atıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce yolu genişletmek için çalışma başlattı ancak 1 km bile olmayan mesafeyi yapmadan öylece bıraktı. Bu çileye bir son verilmeli biran evvel bu sıkıntımızın çözülmesini rica ediyorum.
Burcu Baş: Eymir mahallesi Gölbaşı/TOKİ Şehit Bülent GÖÇER ilk öğretim okulunun çıkış yolu artık trafiği kaldıramıyor. Yıllar önce iyi kötü idare ediyordu, ancak zamanla okula ek bina yapılması ile öğrenci çoğaldı, Kızılay, Ulus'tan gelen minibüsler ve EGO'nun da aynı güzergahı kullandığı haliyle trafik çok yoğun ve kazalara davetiye çıkarıyor. Okula geliş ve çıkış saatlerinde Veliler hergün yürekleri ağzında çocuklarını okula getirip götürüyorlar. Yoldaki olumsuzluklar zaman zaman ufak tefek kazaların ve tartışmaların yaşanmasına neden oluyor.Vatandaş'a bu zulüm niye? SABAH gündeme getirdi, Büyükşehir'e tepkiler çığ gibi geldi Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! "Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız"