Ankara’da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir’in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti

Caner Baysız: Her sabah okul girişi ve çıkışında bir izdiham, bir kavga dövüş yaşanıyor. Tek şeritlik yolda tüm vatandaşlar üst üste insanların yürüyeceği kaldırım da olmayınca yayalarda bir şerit oluşturuyor. Yol genişletme çalışması tam 3 yıl önce başladı iki gün sonra çalışmayı Büyükşehir durdurdu. 3 yıldır 500 metre yer yapılamaz mı? Yüksek gerilim hatlarının yeri değişmesine karşın yol öylece bekliyor. Hiçbir yetkili bu duruma el atmadı yazık günah bu insanlara.

Murat Korkmaz: Okul yolundaki kaldırımın bir çocuk bile sığmayacak kadar dar olması çocukların yoldan yürümesine sebep oluyor. Zaten dar olan yol çocukların ve velilerin hayatını tehlikeye atıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce yolu genişletmek için çalışma başlattı ancak 1 km bile olmayan mesafeyi yapmadan öylece bıraktı. Bu çileye bir son verilmeli biran evvel bu sıkıntımızın çözülmesini rica ediyorum.