Bakan Akar’dan Ukrayna açıklaması: İnsani durum giderek kötüleşiyor

Ukrayna'da yaşananların bölgenin güvenliği konusunda köklü değişikliğe neden olduğunu dile getiren Bakan Akar, "NATO olarak caydırıcılığın ve savunmanın muhafazası, elimizdeki imkân ve kabiliyetlerin sürdürülebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede neler yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmemiz lazım. Bunların cevabı hem ikili hem de genel görüşmelerde bütün ülkeler ve NATO tarafından aranıyor." değerlendirmesini yaptı.

MONTRÖ STATÜSÜNÜN BOZULMASININ KİMSEYE YARARI YOK

Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Bakan Akar, acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Bu durumu Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın en üst düzeyde, kendisinin de Rus ve Ukraynalı muhatapları ile konuşurken sürekli dile getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, "İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da sivil halkın yaşadığı sıkıntılara çare bulunması gerektiğine değinen Bakan Akar, "Orada yaşlılar, kadınlar, çoluk çocuk, masum insanlar var. Bu manada elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Fırsat buldukça elimizden gelenin en iyisini sürdürmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bölgede barış ve istikrarın tekrar tesisi için yapılan en önemli çalışmalardan birinin Montrö Sözleşmesi'ne uyum olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu konuda tüm taraflarla konuşmak, görüşmek suretiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayet ciddi, samimi, açık ve şeffaf şekilde Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. Bu çerçevede de barışın, istikrarın, huzurun devamına gayret gösteriyoruz. Bu konuda şu ana kadar tüm taraflar buna uydular. Her zaman söylüyoruz Montrö, bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok. Bu anlaşmanın ilgili taraflarca takibinin, buna uyum sağlanmasının barışa, istikrara giden yolda önemli bir adım olduğunu, önemli destek sağlayacağını tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeyi sürdürüyoruz."