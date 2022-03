Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli kardeşlerim, önümüzdeki Ağustos ayında iktidarımız 20. yılını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıktığımızın muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi milletimizle yaptığımız istişare ile kurduk. Partimizin genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarında işleyişin yürümesini sağladık. Merkez karar ve yönetim kurulu toplantılarını belirli periyotlarla gerçekleştirmeye özen gösterdik. Dünyada, bölgemizde yaşanan nice gelişmeyle uğraşırken, parti çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz. Bugün sizlerle birlikteyiz, pazartesi Merkez Yürütme kurulunu topluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir, milletin hizmetkarıdır. Parti toplantılarında sizler vasıtasıyla 81 ildeki vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını isteklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Elbette kimi zaman geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor. Ancak her meseleyi sabırla çözüyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi açık ara farkla kazandık. 2023'te tekrar milletimizin huzuruna çıukacağız.

Şüphesiz her seçim önemlidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ve ülkemizin geleceği açısından önemlidir.

Ülkemizin demokrasi kazanımlarını korumanın peşindeyiz. Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran her eserimizle, bu gayeyi hayata geçirmek için gereken alt yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Yarın açılışını yapacağız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün atılımımızı destekleyecek bir seviyeye getirdik. AK Partimizin şu iktidarı döneminde, eğitimde, dış politiklada, sağlıkta, tarımda, enerjide adeta bir taç görevindedir.

Bu köprümüzle 6 dakikada Avupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz. İnşallah hep birlikte yarın orada buluşacağız.

Milletimizin hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan oyunu görüyor. Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar. Çünkü akılları böyle şeylere çalışmıyor. İstanbul İzmir arasını 3 saate düşürdük. Hafzalaları almadı.

Ey ana muhalefet, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık haberiniz var mı? Rize-Artvin havalimanını da önümüzdeki ay açacağız. 25 Havalimanından 56 havalimanına çıktık.

Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar, geçiş sürecinden kaynaklanmaktadır. Ama biz durmadık, yatırımlarımıza devam ettik.

ŞU anda 19 şehir hastanemiz var. Şimdi onların üzerine gelmeye başladılar. Sizin de eliniz ayağınız oralara düşer. Koronavirüs salgınında şehir hastanelerimiz olmasaydı, bu süreci kolay atlatamazdık.

Bu millet istikbali için nice badireler atlatmış ve sonuçlarıyla yüzleşmiş bir halktır.

Biz geldiğimiz paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu. Şimdi en sıkıntılı yerlere paletli ambulansla ulaşıyoruz. Aynı zamanda hava ambulanslarımızı devreye aldık. Çünkü biz milletimizi seviyoruz.

Biz bunları halkımızı anlatacağız. Bunu vatandaşlarımıza hatırlatmamız lazım. Köy köy en ücra köşeye kadar anlatmamız lazım.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Her karış vatan toprağımıza mührümüzü vurduk vuruyoruz. Şayet biz ülkemize kazandırdığımız eserleri geçmişle mukayeseli bir şekilde anlatmazsak, gündemi muhalefetin yalanları kaplıyor. Bilhassa yaşı 30'un altında olanlar, eski günleri bilmedikleri için bugünlerin kıymetini anlamayabilir. Dikkat ederseniz muhalefet eser ve hizmet odaklı tartışmalardan kaçıyor. Hem geçmişte hem gelecekte projeleri yok.

Öğretmen sayısını 150binden 1 milyon 112 bine getirmişiz. Bekleriz ki muhalefet nasıl daha iyisini yapacaklarını anlatsın. Biz milyonlarca ders kitabını ücretsiz dağıttık. Üniveriste sayılarını, akademisyen sayısını artırdık. Şu an üniversitemizin olmadığı il yok. Onların böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz Hakkari'de evladımızın ayağına üniversiteyi götürmek. Güneydoğu'yu Doğu'yu biz düşünüyoruz. Batı'da ne varsa Doğu'da da Güneydoğu'da da o olacak dedik.

Bu ülkede 85 milyon bir olacağız.