Batı’nın iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi! CNN’de skandal ’sarin gazı’ sözleri

CNN'DE ŞOKE EDEN SÖZLER!

Bu durum satır aralarında değil artık apaçık dile getirilir oldu. Bir skandal da CNN International'ın canlı yayınlanan bir programında gerçekleşti.

CNN'de bir yayına katılan gazeteci Julie Loffe, şoke eden ifadeler kullandı.

"MÜSLÜMANLARA KULLANILMASI FARKLI"

Loffe kimyasal silahların müslümanların üzerinde kullanılmasıyla Avrupalılara karşı kullanılmasının 'farklı şeyler' olduğunu dile getirdi! Loffe "Peki, NATO ne yapacaksa...Yani bilirsiniz, sarin gazının Suriye'de Müslümanlar ve farklı bir kültüre sahip insanlar üzerinde kullanılması başka bir şey. Peki Avrupa, bu gaz Avrupa toprağında ve Avrupalıların üzerinde kullanılırsa ne yapacak? Müdahale edecekler mi? Yoksa geride durmaya devam mı edecekler? Ve eğer müdahale ederlerse, ne kadar ileri gidecekler? Ve Vladimir Putin'in istediği türden bir doğrudan bir yüzleşmeye istekliler mi?" ifadelerini kullandı.