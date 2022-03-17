Batı’nın iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi! CNN’de skandal ’sarin gazı’ sözleri

CNN'DE ŞOKE EDEN SÖZLER!
Bu durum satır aralarında değil artık apaçık dile getirilir oldu. Bir skandal da CNN International'ın canlı yayınlanan bir programında gerçekleşti.
CNN'de bir yayına katılan gazeteci Julie Loffe, şoke eden ifadeler kullandı.
"MÜSLÜMANLARA KULLANILMASI FARKLI"
Loffe kimyasal silahların müslümanların üzerinde kullanılmasıyla Avrupalılara karşı kullanılmasının 'farklı şeyler' olduğunu dile getirdi! Loffe "Peki, NATO ne yapacaksa...Yani bilirsiniz, sarin gazının Suriye'de Müslümanlar ve farklı bir kültüre sahip insanlar üzerinde kullanılması başka bir şey. Peki Avrupa, bu gaz Avrupa toprağında ve Avrupalıların üzerinde kullanılırsa ne yapacak? Müdahale edecekler mi? Yoksa geride durmaya devam mı edecekler? Ve eğer müdahale ederlerse, ne kadar ileri gidecekler? Ve Vladimir Putin'in istediği türden bir doğrudan bir yüzleşmeye istekliler mi?" ifadelerini kullandı.
ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent" ifadelerini kullandı. ITV News muhabiri Lucy Watson da canlı yayında "Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa" dedi.
Avrupalı gazetecilerden skandal açıklamalar: "Bunlar Suriyeli değil, bunlar bizimki gibi…" | Video
"MAVİ GÖZLÜ SARI SAÇLI AVRUPALILAR ÖLÜYOR"
BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze de "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" derken, Fransız kanalı BFM TV'de konuşan başka bir yorumcu, "Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalılardan bahsediyoruz" dedi. NBC News muhabiri Kelly Cobiella ise canlı yayında "Bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil, bunlar Ukrayna'dan gelen mülteciler. Hristiyanlar, beyazlar, birbirlerine çok benziyorlar" ifadelerini kullandı.Batı'nın kirli zihniyeti Rusya Ukrayna savaşında bir kez daha ortaya çıktı: Çünkü onlar Hristiyan ve beyaz...