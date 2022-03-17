Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Necdet Aktay atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aytaç Yüksel atandı. Aynı bakanlıkta açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine ise Muzaffer Yıldırım getirildi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ÇOK SAYIDA ATAMA

Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Mustafa Geden görevden alındı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu üyeliğine Ali Kemal Aydın, Ahmet Ergin, Ferda Akkerman, Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Rauf Engin Soysal, Murat Salim Esenli, Şakir Özkan Torunlar, Salih Mutlu Şen ve Ayşe Berris Ekinci atandı. Yine aynı bakanlıkta açık bulunan Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Aslan Alper Yüksel, Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına Metin Ergin, Barkın Kayaoglu ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Turan Çetiner, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Erdeniz Şen, Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına Muteber Kılıç, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öskiper,

Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına Ayşe Selcan Şanlı, Suriye Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Ozan, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Mustafa Çelik, Asya Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Ünal, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Oya Yazar, Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Cem Utkan, Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Barbaros Dicle, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Anıl Bora İnan, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Yavuz Kül, Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına Beliz Celasin Rende, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Cem Işık, Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcılığına Görkem Barış Tantekin, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Burak Rende, Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat Alkan, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Alper Aktaş, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına Fahri Türker Oba atandı.



TÜİK'TE GÖREVDEN ALMA

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli atamalar yapıldı.